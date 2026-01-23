Niềm tin từ cơ sở, mong chính sách sát thực tiễn

Qua theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) bày tỏ niềm tin, kỳ vọng lớn vào sự thành công của Đại hội, coi đây là tiền đề quan trọng để đất nước bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) nêu ý kiến. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Chia sẻ với PV Báo SGGP, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, gần một tháng nay và cho đến khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đức luôn dõi theo Đại hội với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

"Với chúng tôi, đây là một kỳ Đại hội có ý nghĩa rất lớn, bởi thành công của Đại hội sẽ tạo tiền đề vững chắc để đất nước, dân tộc tiếp tục bứt phá, bước vào giai đoạn phát triển mới, đúng như mong muốn của Bác Hồ kính yêu về một nước Việt Nam hùng cường".

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, từ thực tiễn ở cơ sở, người dân Thượng Đức đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội XIV, nhất là những chủ trương sát dân, gần dân, hướng tới phát triển bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đại hội sẽ lựa chọn được những định hướng đúng, trúng, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

"Về phía địa phương, Đảng bộ xã Thượng Đức xác định rõ trách nhiệm của mình là tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bằng những chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Mục tiêu là sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV", Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hữu, trưởng thôn Đồng Chàm chia sẻ. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Từ thực tiễn cơ sở, người dân vùng miền núi cũng gửi gắm nhiều mong mỏi vào nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Đình Hữu, Trưởng thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng), bày tỏ kỳ vọng sau Đại hội, các cấp, ngành sẽ có những quyết sách sát với điều kiện địa phương, trước hết là quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông.

Ông Hữu chia sẻ: "Mấy ngày nay nghe tin cả nước đang diễn ra Đại hội Đảng, bà con chúng tôi ở Đồng Chàm cũng rất quan tâm, trông đợi Đại hội thành công tốt đẹp. Người dân vùng núi như chúng tôi không mong gì lớn lao, chỉ mong sau Đại hội, các cấp có thêm những nghị quyết, chủ trương sát thực tế, quan tâm nhiều hơn đến những địa bàn còn khó khăn.

XUÂN QUỲNH