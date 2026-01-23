TPHCM đẩy nhanh chỉnh trang 9 khu đất phục vụ tết

Ngày 23-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện chỉnh trang 9 khu đất trống trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM) đang được thi công. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị tài trợ thực hiện chỉnh trang 9 khu đất đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

9 khu đất được các đơn vị tài trợ thực hiện chỉnh trang cụ thể như sau:

Khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thực hiện).

Khu đất số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa).

Khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34-36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth).

Khu đất số 152 đường Trần Phú, phường Chợ Quán (Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise).

Khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ và số 39 đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (Công ty Khang Điền).

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, phường Bến Thành (Công ty Cổ phần bóng đá Thành phố).

Khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth).

Khu đất số 74 đường Hồ Hảo Hớn - 289 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth).

Khu đất số 08 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt).

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị đang quản lý 9 khu đất trên phải phối hợp, hỗ trợ bàn giao mặt bằng trước ngày 23-1 để các đơn vị tài trợ thực hiện chỉnh trang. Các đơn vị thực hiện triển khai ngay khi tiếp nhận mặt bằng và thời gian hoàn thành trước ngày 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Theo ghi nhận của PV báo SGGP, một số khu đất trên đã được bàn giao mặt bằng và đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện để kịp bàn giao công trình cho thành phố.

THANH HIỀN