Lãnh đạo TPHCM dự lễ giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Ngày 23-1, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23-1-1952 - 23-1-2026).

Từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đã đến nghĩa trang Hàng Dương viếng nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại vùng đất này.

Đoàn lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo người dân xếp hàng trang nghiêm chuẩn bị viếng mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đến dự lễ giỗ, lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM.

Các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương phần mộ của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Võ Thị Sáu, tại khu B Nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, các đại biểu đến Đền thờ Côn Đảo tham dự các hoạt động khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dâng hương viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong dòng người đến viếng, có những gia đình trở lại Côn Đảo như một thói quen đã thành nếp, để thắp hương và để nhắc nhau về những mất mát đã làm nên hòa bình hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Trang, người dân phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM), cùng gia đình có mặt từ sớm. Chị cho biết năm nào cũng cố gắng sắp xếp để đến viếng ít nhất một lần. “Tôi muốn đưa các con đến đây để các cháu cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước, để sau này các con luôn nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn,” chị Trang chia sẻ.

Nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu (sinh năm 1933) ở huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Tháng 2-1950, chị bị địch bắt rồi đưa về giam ở khám Chí Hòa - Sài Gòn. Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Tiếp đó, chị bị đưa ra giam giữ tại Côn Đảo và xử bắn vào rạng sáng 23-1-1952 (tức ngày 27-1-1951 Âm lịch, năm Tân Mão). Là chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo cũng là nữ tù nhỏ tuổi nhất được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

>> Một số hình ảnh tại lễ giỗ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM dâng hương tượng Bác Hồ tại đền thờ Côn Đảo

Đoàn lãnh đạo TPHCM vào nghĩa trang viếng mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Đồng chí Đặng Minh Thông dâng hương mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Văn Năm, ngôi mộ nằm cạnh mộ Anh hùng Võ Thị Sáu

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM thực hiện nghi lễ thỉnh chuông

Đồng chí Đặng Minh Thông dâng hương, dâng trà Anh hùng Võ Thị Sáu tại đền thờ Côn Đảo

Đoàn đại biểu các phường, xã TPHCM tham dự lễ giỗ, dâng hương tại đền thờ Côn Đảo

Lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn ĐBQH, Bộ Tư lệnh TPHCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng Võ Thị Sáu

Côn Đảo có đường hoa, đường cờ Tổ quốc trên trục đường Nguyễn An Ninh Cũng trong sáng 23-1, tại đường Nguyễn An Ninh (Đặc khu Côn Đảo), Báo Người Lao Động phối hợp với UBND Đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”, tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian văn hóa - lịch sử trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương. Lãnh đạo TPHCM dự lễ khánh thành đường cờ, đường hoa Côn Đảo Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết mỗi lá cờ tung bay trên tuyến đường này, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và về khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao ý nghĩa của công trình, không chỉ có ý nghĩa cảnh quan mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục sâu sắc. "TPHCM xác định Côn Đảo là địa bàn có giá trị đặc biệt, phát triển Côn Đảo phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu trước mắt và lợi ích lâu dài. TP mong có nhiều hơn nữa các nguồn lực xã hội, các công trình ý nghĩa được triển khai tại đây", đồng chí Nguyễn Văn Dũng chia sẻ. Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo được xây dựng trên trục đường Nguyễn An Ninh

