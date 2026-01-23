Tây Ninh: Giải quyết tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt

Ngày 23-1, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh thông tin về tiến độ dự án nhà máy cung cấp nước cho khu dân cư và khu công nghiệp tại phường Gia Lộc, phường Trảng Bàng, phường An Tịnh, phường Gò Dầu, xã Bến Cầu và một số khu vực lân cận.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án đi vào vận hành từ Quý 3-2026, với công suất truyền tải nước sạch 29.000m3/ngày đêm.

Giai đoạn 2 của dự án triển khai vào năm 2030, khi đó, nâng công suất lên 100.000m3/ngày đêm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân; cung cấp nước sạch cho hoạt động công nghiệp.

Hiện nay, do nguồn nước ngầm nhiễm phèn nên người dân một số khu vực thuộc các phường, xã trên không thể dùng để uống, mà phải mua nước lọc đóng bình để sử dụng.

Do đó, việc nhà máy cung cấp nước cho khu vực này sắp đi vào hoạt động sẽ giúp các địa phương trên không còn nỗi lo về nước sạch.

QUANG VINH