Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Nhân dân cả nước đặt niềm tin, kỳ vọng vào tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

*Anh NGÔ MINH HẢI, Bí thư Thành đoàn TPHCM:

Mở ra rất nhiều kỳ vọng, niềm tin

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra rất nhiều kỳ vọng, niềm tin, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức mới. Là một cán bộ Đoàn, tôi cảm nhận rất rõ niềm tin và kỳ vọng lớn mà Đảng dành cho thế hệ trẻ. Trong các văn kiện Đại hội, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của kỳ vọng, là lực lượng tiên phong, kế tục những giá trị tốt đẹp, đồng thời gánh vác sứ mệnh đưa đất nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Anh Ngô Minh Hải

Đảng tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác thanh niên khi có những nội dung, chương riêng trong Điều lệ. Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; là lực lượng tiếp thu, làm chủ và lan tỏa những thành tựu, tinh hoa của thời đại thông qua học tập, lao động và sáng tạo. Cùng với đó, những quyết sách của Đại hội cũng mở ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn để thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, vươn mình và vươn tầm của đất nước, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng đi đầu, xứng đáng kế tục truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên và tổ chức Đoàn qua các thời kỳ.

*Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam:

Hành động cụ thể, thiết thực để chủ trương đi vào cuộc sống

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thể chế hóa các nghị quyết. Chủ trương đã có, nhưng quan trọng hơn là hành động cụ thể, thiết thực để chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Đệ

Tôi mong sẽ tiếp tục có nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận rõ hơn các chủ trương, yên tâm đầu tư vốn và trí tuệ, tích cực cống hiến cho đất nước.

*Chị HÀ NHẬT LINH (Trung tâm hỗ trợ cộng đồng, Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

Niềm tin vào các đồng chí lãnh đạo Đảng

Cảm xúc trong tôi là niềm vui xen lẫn tự hào khi Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tôi thực sự đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ lãnh đạo, dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển hơn nữa, từ việc tăng trưởng kinh tế đến sự công bằng trong xã hội; đặc biệt quan tâm tới các vấn đề về an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và phát triển con người; phát huy được tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển trong giai đoạn tới.

*Ông ĐẶNG VĂN KỲ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng):

Từ thực tiễn củng cố niềm tin

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đức luôn dõi theo Đại hội với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Niềm tin ấy được củng cố từ chính thực tiễn ở cơ sở, nơi nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã đi vào cuộc sống, mang lại những đổi thay rõ rệt cho đời sống kinh tế – xã hội và công tác an sinh của địa phương.

Ông Đặng Văn Kỳ

Từ góc nhìn của cơ sở, chúng tôi rất tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ XIV, những người đã trải qua thực tiễn công tác ở địa phương, bộ, ngành, hiểu rõ đời sống nhân dân và những vấn đề đang đặt ra. Người dân kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục giữ được tinh thần hành động, quyết liệt, nhất là trong những lĩnh vực sát sườn như ứng phó thiên tai, đầu tư hạ tầng và chăm lo an sinh xã hội.

*Ông NGUYỄN ĐÌNH HỮU, Trưởng thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng):

Có chính sách nâng cao chất lượng đời sống người dân miền núi

Tôi kỳ vọng và mong chờ Nghị quyết Đại hội XIV sẽ được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng đến cơ sở, mang lại sự thay đổi cho nhiều vùng miền, nhất là những nơi xa trung tâm, điều kiện còn nhiều khó khăn như thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức.

Ông Nguyễn Đình Hữu

Người dân vùng núi mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, có chính sách phù hợp hơn với miền núi, để bà con từng bước nâng cao chất lượng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa.

*TS LÊ ANH TUẤN, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung

Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

TS Lê Tuấn Anh

Tôi rất kỳ vọng Nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào đời sống, hoàn thiện các khung pháp lý trong những lĩnh vực mới, một trong số đó là tạo điều kiện để Việt Nam có thể tham gia thị trường tín chỉ carbon. Đây sẽ là nguồn lực mới, tạo thêm thu nhập cho cộng đồng trực tiếp bảo vệ rừng, đồng thời khuyến khích giữ rừng như một giá trị kinh tế gắn với trách nhiệm môi trường. Nếu làm tốt, rừng không chỉ là “lá chắn” trước thiên tai, mà còn trở thành nền tảng cho phát triển bền vững của miền Trung.

Những mô hình phát triển cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng hay du lịch sinh thái ở TP Huế, Quảng Trị thời gian qua là minh chứng rất rõ. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, coi rừng là tài sản lâu dài của mình.

*Ông TRẦN THANH TUYỀN, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau:

Có thêm nhiều quyết sách để hiện thực hóa Nghị quyết đại hội

Tôi rất phấn khởi khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bàn rất sâu, kỹ lưỡng các phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp mang tính chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi mừng khi đồng chí Tô Lâm tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục tin tưởng, bầu làm Tổng Bí thư. Với những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước trong thời gian qua, tôi tin rằng nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng hơn.

Ông Trần Thanh Tuyền

Sống ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc, tôi hiểu rõ những khó khăn, thách thức mà người dân nơi đây phải gánh chịu, đối diện hàng chục năm qua. Từ thực tế này, tôi mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm có thêm nhiều quyết sách để hiện thực hoá Nghị quyết đại hội, tăng đầu tư các dự án, công trình, hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đê bao dọc tuyến ven biển Cà Mau nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng thời, có định hướng chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững, để cư dân sống ven biển có cuộc sống ổn định, giảm nghèo bền vững.

*Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang

Thêm chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân

Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, sự thay đổi của môi trường sống, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ đưa ra những giải pháp sáng tạo, mang tính thực tiễn cao để bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển đảo. Việc thúc đẩy du lịch sinh thái, phát triển nghề cá truyền thống kết hợp với ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sản xuất và bảo vệ môi trường biển là những ưu tiên mà tôi hy vọng sẽ được quan tâm.

Bà Trần Thị Phượng

Bên cạnh đó, Thổ Châu cũng cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cải thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống tinh thần. Những vấn đề như tăng các chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân và bảo vệ quyền lợi của các ngư dân vẫn luôn là những mối quan tâm hàng đầu của người dân. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng Thổ Châu được phát triển để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.

*Ông ĐỖ ĐÌNH SƠN, Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Đức Anh (TPHCM, tham gia đầu tư tại tỉnh Đồng Nai):

Tiếp tục đầu tư hạ tầng

Chúng tôi kỳ vọng tinh thần hành động trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng sẽ được thể hiện rõ nét qua việc tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng, coi đây là “đòn bẩy” cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Khi hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp sẽ giảm chi phí, tăng hiệu quả và mạnh dạn tham gia vào các chuỗi giá trị lớn hơn.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đi vào khai thác thương mại, đặt ra yêu cầu cấp bách hoàn thiện hạ tầng kết nối, bao gồm cả kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, hình thành “thỏi nam châm” thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, trở thành nền tảng quan trọng để các tỉnh thành trong khu vực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số liên tục và bền vững.

Nhiệm kỳ mới với các quyết sách chiến lược được thực thi, sẽ biến các chủ trương thành công trình cụ thể, hiệu quả thực chất. Khi doanh nghiệp cảm nhận được sự chuyển biến rõ ràng từ quyết tâm của chính quyền sang hạ tầng ngoài thực tế, niềm tin đầu tư sẽ được củng cố, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

NHÓM PV