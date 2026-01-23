An Giang có 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 23-1, UBND tỉnh An Giang cho biết, vừa phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Xã Giồng Riềng có 3 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn

Theo đó, UBND tỉnh An Giang phê duyệt danh sách 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, gồm: 15 xã khu vực I, 7 xã khu vực II và 13 xã khu vực III, 363 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, 105 thôn (ấp) đặc biệt khó khăn.

Các xã, phường có thôn (ấp) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, gồm: Chi Lăng (5 khóm), Tịnh Biên (3 khóm), An Cư (13 ấp), Ba Chúc (9 ấp), Bình An (1 ấp), Bình Giang (2 ấp), Châu Thành (3 ấp, khu phố), Cô Tô (3 ấp), Long Thạnh (14 ấp), Nhơn Hội (2 ấp), Núi Cấm (4 ấp), Óc Eo (4 ấp), Ô Lâm (11 ấp), Sơn Kiên (6 ấp), Thạnh Hưng (3 ấp), Tri Tôn (11 ấp), U Minh Thượng (3 ấp), Vĩnh Điều (3 ấp), Vĩnh Hậu (1 ấp), Giang Thành (1 ấp) và Giồng Riềng (3 ấp).

NAM KHÔI