Sáng 23-1, nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ C

Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) do nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: MXH

Sáng 23-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc bộ và Trung bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Hôm nay, Bắc bộ nằm sâu trong tâm của khối không khí lạnh còn rìa lan sâu xuống Trung Trung bộ.

Theo số liệu quan trắc lúc 6 giờ ngày 23-1, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bắc bộ ở mức rất thấp. Tại trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ ghi nhận khoảng 1 độ C, tăng nhẹ so với mức 0,2 độ C cùng thời điểm ngày 22-1. Khu vực vùng núi cao Bắc bộ tiếp tục xảy ra rét hại, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.

Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay phổ biến khoảng 10-11 độ C. Trong ngày, dự báo nhiệt độ cao nhất là 14-16 độ C, trời nhiều mây, rét đậm kéo dài. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh cường độ mạnh này.

Không chỉ Bắc bộ, rét đậm đã mở rộng xuống Bắc Trung bộ. Sáng 23-1, nhiệt độ tại Hà Tĩnh còn khoảng 14 độ C. Theo dự báo, các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, kèm mưa rải rác, rét gia tăng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ mạnh. Bắc bộ và Thanh Hóa còn rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét, có mưa, mưa rào. Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe, cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tại các vùng núi cao.

Đối với khu vực Nam bộ, trong đó có TPHCM, thời tiết tiếp tục ổn định, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt rét này. Thời tiết giữa hai miền chênh lệch khoảng 13-14 độ C. Người dân di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội cần chủ động đem theo áo khoác ấm.

PHÚC HẬU