Đồng Tháp: Phấn đấu 100% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch

Ngày 23-1, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt 100% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, tỷ lệ nước sạch đạt tiêu chuẩn sinh hoạt trên 98%.

Để đạt mục tiêu trên, ngành chức năng tỉnh đang đẩy mạnh hạ tầng, nâng cấp các hệ thống cấp nước, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Tại nhà máy cấp nước vùng An Phước vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp đầu tư hơn 20 tỷ đồng, công suất 5.000m3 mỗi ngày đêm, cung cấp nước sạch từ nguồn nước mạch cho người dân 3 xã: An Phước, Tân Thành và Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp), thay thế hoàn toàn việc sử dụng nước giếng như trước đây.

Đến nay, hơn 850 hộ dân trong vùng đã có nước sạch sinh hoạt ổn định. Bà Trương Thị Bé, ấp Tuyết Hồng, xã An Phước chia sẻ, giờ đây toàn ấp đã có nước sạch sử dụng, người dân không sợ thiếu nước, cũng không cần phải canh hứng nước nhỏ giọt ngày đêm để trữ dùng, ai nấy cũng phấn khởi.

Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt 100% dân cư nông thôn có nước sạch sử dụng

Ông Trương Văn Gan, Trưởng ấp Tuyết Hồng cho biết, nhờ nhà nước quan tâm đầu tư, đến nay địa phương đã có 95% hộ dân sử dụng nước sạch, an toàn, ổn định, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại cù lao phía Tây, hơn 40km đường ống cấp nước cũng đã được đầu tư với kinh phí hơn 22 tỷ đồng, giúp hơn 9.000 hộ dân xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp có nước sạch sử dụng liên tục, kể cả trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, Trạm cấp nước Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp với thiết kế hiện tại của trạm là 2.000m3 ngày đêm, hiện đang nâng cấp thêm 2.500m3 nhằm đảm bảo đủ nước cho bà con, kể cả những ngày lễ, tết. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng đang đầu tư hơn 150 tỷ đồng cho các dự án cấp nước phục vụ trên 24.000 hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ông Trần Bảo Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng đã thực hiện cơ bản việc chuyển đổi nước ngầm có nguy cơ ô nhiễm sang nước mạch, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng về nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan, thường xuyên kiểm tra cấp nước an toàn cho người dân. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm những hộ kinh doanh, cơ sở nào không thực hiện đúng quy trình, không tiết kiệm nước.

NGỌC PHÚC