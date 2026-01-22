Trao thưởng cho các lực lượng triệt phá thành công đường dây mua bán người

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An trao thưởng, tặng hoa các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án NA126p

Chiều 22-1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho các tập thể thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án NA126p về tội phạm mua bán người trên địa bàn khu vực biên giới.

Theo báo cáo tại buổi lễ, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA126p, các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Mường Ải, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ

Kết quả đã xác minh, giải cứu và bảo vệ an toàn cho 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2013. Đồng thời, làm rõ hành vi phạm tội của 5 đối tượng liên quan trong đường dây mua bán người, xác định rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tuyển mộ, vận chuyển.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Mường Ải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người” theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đại biểu dự buổi lễ

Để động viên và biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định trao thưởng Ban Chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án NA126p của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH