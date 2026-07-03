Xã hội

Tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình cấm biển từ trưa và chiều 3-7

SGGPO

Để chủ động ứng phó bão số 1, tỉnh Quảng Ninh dự kiến cấm biển từ 12 giờ và tỉnh Ninh Bình từ 14 giờ ngày 3-7. Trước diễn biến của bão, hơn 56.000 phương tiện với gần 250.000 người đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.

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Tàu thuyền neo đậu ở Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh tư liệu: PHÚC HẬU

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, lúc 9 giờ ngày 3-7, tâm bão số 1 ở phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng và Ngoại giao đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt khẩn trương hoàn thành các cống qua đê và các công trình liên quan đến an toàn đê điều, thoát lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tỉnh Quảng Ninh dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 3-7, tỉnh Ninh Bình cấm biển từ 14 giờ cùng ngày. Đến 6 giờ ngày 3-7, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với 249.184 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng 1 giờ 28 phút ngày 3-7, tàu cá QN-90568-TS của tỉnh Quảng Ninh gặp dông lốc và bị đắm trên hành trình từ ngư trường về khu vực đặc khu Cô Tô. Lực lượng chức năng đã cứu được 6 trong tổng số 7 người. Hiện còn 1 người mất tích.

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PHÚC VĂN

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