Tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về điểm thi môn Toán cao bất thường

Ngày 4-7, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau khi xuất hiện phản ánh liên quan đến kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo báo cáo, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh quyết định rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, xác minh có hay không dấu hiệu can thiệp hoặc nâng điểm. Đồng thời, thành lập hội đồng kiểm tra học bạ của toàn bộ thí sinh đạt điểm 10, phân tích kết quả học tập môn Toán qua từng năm.

Cơ quan chức năng cũng làm việc với từng thí sinh, giám thị coi thi môn Toán và lực lượng bảo vệ tại khu vực điểm thi nhằm xác minh các mối quan hệ liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có).

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trước đó, tối 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để nghe báo cáo kết quả xác minh bước đầu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, từ khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu; đồng thời chủ động đối chiếu thông tin, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho báo chí và người dân.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện các thông tin phản ánh. Kết quả xác minh sẽ được công bố khi có kết luận chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN TỈNH TUYÊN QUANG

Như Báo SGGP đã phản ánh, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có hơn 300 số báo danh liên tiếp đạt điểm môn Toán rất cao. Trong 328 thí sinh thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, gần một nửa đạt điểm 10, hơn 91% đạt từ 9 điểm trở lên. Toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng nhóm thí sinh này chiếm tới 147 bài, tương đương hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh.

Ngày 3-7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang xác nhận các số báo danh liên tiếp nêu trên thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

GIA KHÁNH - LÂM NGUYÊN