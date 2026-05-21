Giá xăng sinh học E10 thấp hơn xăng khoáng cùng cấp octan khoảng 490 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng sinh học E10 hiện dao động ở mức 25.050-25.950 đồng/lít, thấp hơn các loại xăng khoáng cùng cấp octan là 490 đồng/lít, theo bảng giá mới của Petrolimex công bố chiều 21-5.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội đã bán đại trà xăng E10

Chiều 21-5, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng. Theo thông tin từ Bộ Công thương, việc điều hành giá kỳ này được thực hiện trên cơ sở diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD cùng các quy định hiện hành về thuế, phí và kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện quy định về điều hành giá, từ 15 giờ cùng ngày, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các doanh nghiệp đầu mối đã công bố mức giá bán lẻ mới đối với một số mặt hàng xăng sinh học trên toàn hệ thống. Trong đó, theo công bố của Petrolimex, giá xăng E5RON92 kỳ này có giá tối đa 24.340 đồng/lít, mặt hàng xăng E10 RON95-III được niêm yết giá 25.050 đồng/lít, xăng E10 RON95-V là 25.950 đồng/lít.

Theo bảng giá Petrolimex công bố ngày 21-5, các mặt hàng xăng sinh học E10 hiện có giá thấp hơn khoảng 490 đồng/lít so với các loại xăng khoáng cùng cấp octan. Cụ thể, E10 RON95-V thấp hơn RON95-V khoảng 490 đồng/lít, E10 RON95-III thấp hơn RON95-III khoảng 490 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu của Việt Nam hiện thấp hơn nhiều quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. Cơ quan điều hành cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để điều hành phù hợp, đồng thời phối hợp kiểm tra nguồn cung và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường.

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì lưu hành đến hết ngày 31-12-2030. Hiện một số doanh nghiệp đã bán đại trà xăng E10, đồng thời dừng bán các loại xăng khoáng.

