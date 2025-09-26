Tòa án bác đơn vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Ngày 26-9, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) liên quan việc tranh chấp sử dụng tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Phiên xét xử giải quyết những nội dung chưa được làm rõ ở phiên xét xử ngày 16-9.

Sau hơn 2 tiếng, từ 11 giờ đến 13 giờ 30, cùng việc xem xét hồ sơ, chứng cứ của các bên, kết luận giám định, quan điểm của Viện Kiểm sát và toàn bộ diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Năm 2017, Công ty Minh Khang nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" vào năm 2019. Năm 2021, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận Công ty Minh Khang tổ chức cuộc thi "Hoa khôi Hòa bình Việt Nam". Năm 2022, UBND TP Đà Nẵng có công văn chấp thuận Công ty Minh Khang điều chỉnh một số nội dung cuộc thi, đổi tên cuộc thi thành "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022". Theo nội dung tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Công ty Minh Khang có văn bản đổi tên cuộc thi để tránh tranh chấp tên gọi, nên tên tổ chức chính thức cuộc thi thành "Miss Peace Viet Nam 2022".

Công ty Minh Khang cho rằng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên gọi "Vietnam Peace Bella". Nội dung được bảo hộ bao gồm cả phần chữ và hình ảnh đi kèm với phần "Peace Bella" - được dịch ra là "sắc đẹp hòa bình" hoặc "vẻ đẹp hòa bình".

Theo Công ty Minh Khang, nhiều năm qua Công ty Sen Vàng sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi sắc đẹp "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội... mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nguyên đơn cho rằng, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cuộc thi Miss Peace Viet Nam do Công ty Minh Khang tổ chức

Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do Công ty Sen Vàng tổ chức

Tại tòa, Công ty Sen Vàng phản bác quan điểm của phía nguyên đơn. Đơn vị này cho rằng "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia. Sen Vàng cũng công bố hợp đồng cấp quyền giữa Công ty Miss Grand International (Thái Lan) và Công ty Sen Vàng, về việc cấp phép cho Công ty Sen Vàng là tổ chức duy nhất có quyền tổ chức cuộc thi tại Việt Nam để cử thí sinh dự "Miss Grand International".

Đại diện Sen Vàng lập luận, những giấy tờ này chứng minh toàn bộ logo, biểu tượng và kịch bản cuộc thi đã được đăng ký và được Nhà nước bảo hộ hợp pháp. Việc sử dụng dấu hiệu “Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam” kèm logo đã được Nhà nước cấp bản quyền từ năm 2022 và được "Miss Grand International" ủy quyền từ tháng 4-2021.

Đối với đề nghị của Công ty Minh Khang muốn đưa Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX khẳng định, 2 cơ quan này chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, không trực tiếp phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự trong quan hệ tranh chấp giữa hai công ty, nên không chấp nhận.

Về tình trạng pháp lý của các dấu hiệu và nhãn hiệu, HĐXX xác định Công ty Minh Khang được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “Vietnam Peace Bella” từ năm 2019, nhưng chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” - cụm từ đang tranh chấp với Công ty Sen Vàng.

HĐXX cũng bác bỏ lập luận của nguyên đơn cho rằng cụm từ “Peace Bella” có thể dịch thành “Hoa hậu Hòa bình”. Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, tòa nhận định dấu hiệu “Vietnam Peace Bella” khác biệt đáng kể so với “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” và không đủ yếu tố gây nhầm lẫn. Vì vậy, tòa không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

TIỂU TÂN