Bang Kentucky (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ rơi máy bay chở hàng

Nhà chức trách bang Kentucky (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ rơi máy bay chở hàng của hãng UPS tại thành phố Louisville. Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều cơ sở công nghiệp bị thiêu rụi.

Hình ảnh vụ tai nạn được một camera hành trình ghi lại. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, máy bay McDonnell Douglas MD-11, sản xuất năm 1991 và chở nhiên liệu cho chuyến bay 8,5 giờ tới Honolulu, bang Hawaii, đã gặp nạn ngày 5-11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết hình ảnh giám sát cho thấy động cơ bên trái của máy bay bốc cháy và tách rời khỏi cánh trong quá trình lấy đà. Dù phi cơ vẫn cố gắng rời khỏi mặt đất, song chiếc máy bay gặp nạn đã đâm vào hàng loạt công trình nằm ngoài khu vực sân bay, gây ra một vụ nổ lớn và hỏa hoạn lan dài khoảng 800m qua khu công nghiệp, trong đó có một cơ sở tái chế dầu mỏ.

Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, kênh WKLY cho biết còn có 15 người bị thương. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết con số thương vong có thể tăng lên, đồng thời xác nhận còn một số người mất tích. Ông Beshear đã ký sắc lệnh khẩn cấp nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu hộ và huy động Lực lượng Vệ binh quốc gia Kentucky hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Hơn 200 lính cứu hỏa và nhân viên ứng cứu cùng 50 xe chuyên dụng được điều động để khống chế đám cháy dữ dội bao trùm khu vực.

NTSB cho biết 2 hộp đen chứa thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu bay đã được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ được phân tích tại phòng thí nghiệm ở Washington D.C.

Vị trí xảy ra vụ rơi máy bay. Ảnh: THE GUARDIAN

UPS đã tạm ngừng hoạt động phân loại hàng tại trung tâm trung chuyển toàn cầu Worldport ở Louisville - đầu mối vận chuyển hàng không lớn nhất của hãng - khiến dịch vụ giao nhận toàn cầu bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Louisville đã mở cửa trở lại sáng 6-11, song đường băng nơi xảy ra tai nạn sẽ đóng trong ít nhất 10 ngày.

Vụ tai nạn được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử của UPS kể từ năm 2013, khi một chiếc Airbus chở hàng của hãng rơi ở bang Alabama, làm 2 phi công thiệt mạng.

MINH CHÂU