Ngày 23-3, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng và UBND xã Tây Hồ tổ chức Tọa đàm tư tưởng “Chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Buổi tọa đàm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24-3-1926 – 24-3-2026)

Sinh năm 1872 trên vùng đất Quảng Nam, nhà yêu nước Phan Châu Trinh là một trong những nhà tư tưởng cải cách tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Từ quê hương, ông ra đi với tư tưởng “Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh” và thông điệp tiến bộ “Chi bằng học”.

Từ đó, ông đã khởi xướng một hệ tư tưởng cải cách sâu sắc, đề cao vai trò của giáo dục, của công dân và con đường phát triển dựa trên tri thức. Sau một thế kỷ, những giá trị tư tưởng ấy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Tọa đàm có 24 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học. Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách khoa học về tư tưởng cải cách của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, làm rõ giá trị và sức sống của tư tưởng “Chi bằng học”. Tập trung phân tích dấu ấn của tư tưởng này trong phong trào Duy Tân ở đất Quảng đầu thế kỷ XX và ý nghĩa đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đọc lược sử nhà yêu nước Phan Châu Trinh tại nhà lưu niệm của ông

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, cho rằng trong kỷ nguyên hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Thành phố xác định văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là động lực của sự phát triển, là chìa khóa để thành phố vươn mình mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

“Tinh thần “Chi bằng học” cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để thanh niên được học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, để mỗi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng của mình”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24-3-1926 – 24-3-2026) tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng).

NGUYỄN CƯỜNG