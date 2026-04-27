Máy bay C-119 vừa được đưa vào trưng bày phục vụ khách tham quan tại di tích sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Video: “Toa xe bay” C-119 tạo điểm nhấn hút khách tham quan sân bay Tà Cơn

Sáng 27-4, ông Nguyễn Viết Minh, Phó Trưởng Ban quản lý di tích sân bay Tà Cơn và nhà tù Lao Bảo (Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị) cho biết, máy bay C-119 vừa đưa vào trưng bày tại di tích Sân bay Tà Cơn, được đánh giá là một trong những chiếc máy bay vận tải quân sự gần như nguyên vẹn nhất còn sót lại sau chiến tranh.

Việc bổ sung thêm hiện vật máy bay C-119 đang trở thành điểm nhấn thú vị cho du khách mỗi khi đến tham quan di tích sân bay Tà Cơn.

Vào đầu năm 2026, máy bay C-119 được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về Quảng Trị bằng xe chuyên dụng. Sau đó, các đơn vị chuyên môn lắp ráp, hoàn thiện, sơn phục chế bề ngoài máy bay theo nguyên mẫu, rồi lắp đặt trên bệ trưng bày.

Kinh phí để sửa chữa, phục hồi và di chuyển máy bay C-119 từ Đồng Nai về sân bay Tà Cơn khoảng 3,5 tỷ đồng do UBND TPHCM tài trợ.

“Toa xe bay” C-119 tạo điểm nhấn hút khách tham quan sân bay Tà Cơn

Theo ông Nguyễn Viết Minh, ngoài máy bay C-119 thường gọi là “toa xe bay” từng tham chiến trên chiến trường Quảng Trị, tại di tích sân bay Tà Cơn còn trưng bày “ngựa thồ” C-130 cùng trực thăng CH47, UH1, xe tăng và nhiều hiện vật khác.

“Trưng bày máy bay C-119 và các hiện vật nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu lịch sử tại di tích quốc gia sân bay Tà Cơn”, ông Nguyễn Viết Minh chia sẻ.

Sân bay Tà Cơn trở thành di tích quốc gia từ năm 1986, là điểm đến không thể thiếu trong tour du lịch thăm lại chiến trường xưa ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Sân bay Tà Cơn trở thành di tích quốc gia từ năm 1986, là điểm đến không thể thiếu trong tour du lịch thăm lại chiến trường xưa ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hiện di tích này mỗi năm đón hơn 20.000 lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế.

VĂN THẮNG