“Nhà mới” cho phim kinh điển

Kênh YouTube Kho phim Việt - Cục Điện ảnh đang thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, phim tài liệu và cả phim Việt Nam đương đại. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đưa di sản điện ảnh Việt đến gần hơn với công chúng trong thời đại số.

Kênh do Cục Điện ảnh và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC phối hợp thực hiện, phát hành định kỳ vào 9 giờ và 19 giờ hàng ngày. Với mục tiêu “bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả”, kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.

Ra mắt từ ngày 19-3-2026, hiện kênh có số lượt theo dõi còn khá khiêm tốn với hơn 2.700 người, đăng tải hơn 60 video các loại thuộc nhiều chủ đề: phim tài liệu và ký ức, phim Nhà nước đặt hàng, phim đoạt giải xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Việt, phim tài liệu lịch sử và tư liệu, phim kinh điển - phim Việt Nam xưa, phim hoạt hình... Khán giả có thể dễ dàng tiếp cận từ những tác phẩm nổi tiếng một thời, như: Hà Nội 12 ngày đêm, Con chim vành khuyên, Hai người mẹ, Hà Nội mùa đông năm 46, Vợ chồng A Phủ, Sao tháng Tám, Ngã ba Đồng Lộc, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... cho đến các phim được sản xuất thời gian gần đây: Mùi cỏ cháy, Bình minh đỏ, Sống cùng lịch sử, Truyền thuyết Quán Tiên, Vầng trăng thơ ấu, Đào, phở và piano… Có thể thấy, việc chiếu miễn phí các phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam là một động thái tích cực. Sự việc này cũng gợi nhớ, cách đây 5 năm, Viện phim Việt Nam từng thí điểm đưa 9 bộ phim lên kênh YouTube của mình và nhận về phản hồi tích cực. Đáng tiếc, hoạt động này sau đó bị gián đoạn vì vấn đề bản quyền.

Sự xuất hiện của một kênh phổ biến phim lịch sử chính danh, có định hướng rõ ràng và được tổ chức bài bản là tín hiệu đáng kỳ vọng. Quan trọng hơn, không gian số này mở ra đời sống mới cho các tác phẩm vốn thường bị “cất kho” lưu trữ hay chỉ được chiếu phục vụ trong các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Khi được tiếp cận dễ dàng, liên tục và miễn phí, những bộ phim kinh điển sẽ trở thành nguồn tài nguyên sống, có cơ hội kết nối với thế hệ khán giả trẻ - những người vốn quen với các nền tảng trực tuyến.

HẢI DUY