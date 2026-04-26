Khi Hollywood kể lại huyền thoại âm nhạc

Ngày 24-4, bộ phim "Michael" - câu chuyện về sự vươn lên đỉnh cao danh vọng của Vua nhạc Pop Michael Jackson - chính thức ra rạp toàn cầu, khép lại hành trình sản xuất đầy sóng gió kéo dài nhiều năm. "Michael" là biểu tượng mới nhất cho cơn sốt phim tiểu sử âm nhạc đang nở rộ khắp Hollywood.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoài cổ và tò mò về cuộc đời nghệ sĩ, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, khán giả thế giới lần lượt chứng kiến các bộ phim về Amy Winehouse, Bob Marley, Bob Dylan, Robbie Williams và Bruce Springsteen nối nhau ra mắt. Thể loại này có tỷ suất lợi nhuận đầu tư tương đương phim kinh dị, nghĩa là tiền về rất nhanh với rủi ro tương đối thấp.

Theo tạp chí Sharp Magazine, Bohemian Rhapsody, phim về ban nhạc huyền thoại Queen, đã thu về con số khổng lồ 900 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất mọi thời đại. Giải Oscar cho Rami Malek - người hóa thân thành giọng ca chính Freddie Mercury trong ban nhạc - cũng xác lập phim tiểu sử âm nhạc là ứng cử viên Oscar nghiêm túc, mở đường cho làn sóng các phim tiểu sử âm nhạc tiếp theo gồm Rocketman, Elvis và A Complete Unknown (tạm dịch: Một kẻ lạ mặt).

Đỉnh điểm của làn sóng này chính là dự án về The Beatles của đạo diễn Sam Mendes. Theo CNN và The Hollywood Reporter, bộ tứ phim do Sony Pictures sản xuất sẽ ra mắt đồng loạt tháng 4-2028, mỗi tập kể câu chuyện từ góc nhìn của một thành viên ban nhạc. John Lennon do Harris Dickinson thủ vai, Paul McCartney là Paul Mescal, George Harrison là Joseph Quinn, và Ringo Starr là Barry Keoghan.

Sau khi Bohemian Rhapsody ra rạp, lượng nghe nhạc của ban nhạc Queen huyền thoại tăng vọt trên các nền tảng phát sóng (streaming). Một bộ phim tiểu sử đã có công đưa âm nhạc hơn 50 năm tuổi trở lại thời thượng. Đây là bài toán cộng sinh, khi phim thắng phòng vé, âm nhạc thắng trên streaming. Chính vì vậy, các gia đình nghệ sĩ và các quỹ đầu tư sở hữu bản quyền âm nhạc ngày càng tích cực bật đèn xanh cho những dự án điện ảnh này.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều lấp lánh như ánh đèn sân khấu. Trường hợp Michael là bài học điển hình về cái giá của sự thỏa hiệp. Theo Variety, bộ phim buộc phải quay lại 22 ngày sau khi phát hiện điều khoản trong thỏa thuận dân sự năm 1993 cấm đưa một số nhân vật lên màn ảnh. Chi phí chỉnh sửa lên đến 15 triệu USD và do quỹ di sản của chính Michael Jackson gánh chịu. Kết quả là phần 3 bộ phim, vốn định đề cập thẳng vào những cáo buộc gây tranh cãi, bị cắt bỏ hoàn toàn.

Jaafar Jackson, con trai của Jermaine Jackson và là cháu ruột của Michael Jackson, thủ vai chính trong phim MICHAEL (ẢNH: VARIETY)

Michael trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt nhất và cũng là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho những đạo diễn. Ca sĩ, nhạc sĩ người Anh David Bowie khi còn sống từng tuyên bố, ông không muốn có bất kỳ bộ phim tiểu sử nào về mình, thậm chí dọa kiện đạo diễn Todd Haynes vì bộ phim Velvet Goldmine (tạm dịch: Mỏ vàng nhung) năm 1998 có nhân vật chính Brian Slade lấy cảm hứng từ ông.

Ngược lại, trường hợp phim Rocketman (tạm dịch: Người hỏa tiễn) năm 2019 về huyền thoại âm nhạc Elton John được nhiều nhà phê bình nhắc đến như hình mẫu của sự can đảm. Chính Elton John không chỉ đồng ý tham gia sản xuất mà còn yêu cầu giữ nguyên những góc tối nhất của cuộc đời ông, từ chứng nghiện ngập, sự cô đơn, những mối tình đau đớn… thay vì tô hồng.

Hiện các tiểu sử về Snoop Dogg, Ozzy Osbourne, Britney Spears và cả ban nhạc Bee Gees đang chuẩn bị ra mắt. Nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi: liệu Hollywood có đủ can đảm kể những câu chuyện đúng bản chất, một tác phẩm điện ảnh đích thực, hay chỉ là những bản tô vẽ ngọt ngào về cuộc đời các huyền thoại?

HẠNH CHI