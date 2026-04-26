Khương Lê và cú bứt phá từ "Hẹn em ngày nhật thực"

Từng là vận động viên bóng rổ, thử sức với rap nhưng không thực sự thành công, phải đến khi chạm ngõ điện ảnh, Khương Lê mới tìm thấy cho mình một hướng đi phù hợp.

Thành công của Hẹn em ngày nhật thực (đạo diễn Lê Thiện Viễn) được xem là một bất ngờ, bởi phim không nằm trong xu hướng của các phim chiếu rạp hiện nay. Thế nhưng, ngay khi chiếu thử, phim đã vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé và sau đó liên tục đột phá các cột mốc doanh thu trước khi bước vào danh sách phim trăm tỷ đồng.

Và trong thành công chung đó, vai diễn nam chính của Khương Lê nhận được đánh giá cao, ghi dấu sự tiến bộ trong diễn xuất của chàng diễn viên sinh năm 1998.

Khương Lê trong Hẹn em ngày nhật thực (ẢNH: ĐPCC)

Trong Hẹn em ngày nhật thực, Khương Lê vào vai Thiên - chàng trai làm nghề thợ điện có tình cảm với Ân (Đoàn Thiên Ân). Tuy nhiên, cuộc tình tưởng chừng viên mãn của họ trải qua muôn vàn sóng gió với cái kết lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Ngoài việc gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp trai, Khương Lê còn nỗ lực thể hiện các trường đoạn nặng về tâm lý.

Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng cho biết, khi lần đầu tiên gặp Khương Lê, anh cùng ê kíp đều bất ngờ khi thấy Lê rất giống với hình ảnh nhân vật Thiên trong kịch bản. Quá trình casting, Khương Lê đã thể hiện phong thái và tinh thần rất sát với nhân vật, thuyết phục hoàn toàn ê kíp làm phim.

Lý Minh Thắng cũng cho biết thêm, khi phim bắt đầu bấm máy, anh bất ngờ với nam diễn viên trẻ bởi sự tập trung đào sâu cho vai diễn, tư duy về diễn xuất và tính chủ động kết nối với các bạn diễn. Còn với Đoàn Thiên Ân, cô nhớ nhất phân cảnh rất nặng, hai người phải diễn cảnh khóc 2-3 tiếng giữa trời nắng. Khi đó, dù máy quay không bắt cận khuôn mặt mình, Khương Lê vẫn khóc để giúp bạn diễn nuôi cảm xúc.

Sau Hẹn em ngày nhật thực, Khương Lê sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh rộng vào cuối năm nay với vai diễn vẫn được giữ kín trong Mẹ mìn (đạo diễn Jack Carry On). Hơn ai hết, nam diễn viên mong muốn có thêm nhiều cơ hội đến với mình, đặc biệt các vai diễn đa dạng, phức tạp về tâm lý.

Từng là vận động viên bóng rổ giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc U19 năm 2014 nhưng Khương Lê lại chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi lâu dài. Tuy nhiên, suốt khoảng 10 năm, Khương Lê mãi loay hoay tìm kiếm con đường phù hợp. Phải đến khi dấn thân vào điện ảnh, Khương Lê mới dần tìm được chỗ đứng khi nhận được sự chú ý với vai diễn đầu tay trong Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả

HẢI DUY