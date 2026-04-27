Phim Việt giằng co doanh thu phòng vé

Cục diện phòng vé Việt trong những ngày cuối tuần qua liên tục chứng kiến sự đảo chiều về doanh thu, giữa các bộ phim được phát hành vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 năm nay.

Thiếu vắng những cái tên thường áp đảo và thống trị mỗi mùa phim dịp lễ 30-4, năm nay với 5 tác phẩm điện ảnh ra mắt, đường đua phòng vé trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Trùm sò (đạo diễn Đức Thịnh) có phần đuối sức hơn, 4 bộ phim còn lại đều ít nhất 1 lần vươn lên vị trí số 1 phòng vé theo bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

Cục diện đường đua phòng vé Việt tính đến sáng 27-4. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến 10 giờ sáng 27-4, Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân) đang có lợi thế hơn, với tổng doanh thu kể từ khi khởi chiếu chính thức hôm 24-4 đạt hơn 38 tỷ đồng. Đây cũng là phim duy nhất gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên).

Heo năm móng cũng được các nhà rạp ưu ái khi có số lượng suất chiếu cao nhất, đạt trung bình gần 3.000 suất/ngày. Trước đó, trong ngày sneakshow đầu tiên hôm 23-4, phim đã đạt doanh thu 8 tỷ đồng.

Heo năm móng đang có lợi thế trong cuộc đua phòng vé dịp lễ năm nay. Ảnh: ĐPCC

Cục diện phòng vé cuối tuần qua cũng chứng kiến cuộc đua song mã giữa Heo năm móng và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung).

Ở tuần thứ 2 ra mắt, tác phẩm kinh dị - hồi hộp này vẫn giữ được sức nóng, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của các phim mới ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung sau khi thiết lập cột mốc trăm tỷ đồng hôm 23-4, hiện đạt tổng doanh thu gần 130 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù có sự sụt giảm đáng kể về số lượng suất chiếu, trung bình chỉ đạt hơn 2.000 suất/ngày, nhiều thời điểm phim vẫn dẫn đầu phòng vé. Riêng trong sáng 27-4, phim hiện đạt doanh thu gần 3,3 tỷ đồng so với hơn 2,5 tỷ đồng của Heo năm móng.

Nếu cuộc đua cho 2 vị trí đầu tiên đã ngã ngũ thì các bộ phim còn lại trong top 5 cũng ghi nhận sự bám đuổi quyết liệt. Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) và Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo) cũng so kè quyết liệt.

Phim Anh Hùng có sự tham gia diễn xuất của Thái Hòa chưa bùng nổ về doanh thu. Ảnh: ĐPCC

Không thể bùng nổ như mong đợi, Đại tiệc trăng máu 8 hiện có tổng doanh thu hơn 16 tỷ đồng, trong khi Anh Hùng kém hơn một chút, đạt gần 14 tỷ đồng. Hai bộ phim này cũng liên tục thay nhau chiếm vị trí top 3, dù Anh Hùng có phần lợi thế hơn khi được xếp số lượng suất chiếu cao hơn, có thời điểm đạt gần 2.000 suất trong khi số lượng suất chiếu của Đại tiệc trăng máu 8 chưa đạt 1.000 suất/ngày.

Trùm sò - tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 6 năm của đạo diễn Đức Thịnh dù là phim duy nhất được gắn nhãn K (cho phép trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng bắt buộc phải có sự giám sát, hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ), nhưng sau khi chiếu ra mắt không được đánh giá cao về chất lượng. Phim chỉ đạt tổng doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng. Vị trí trong top 5 phòng vé tuần qua của phim liên tục bị các tác phẩm ngoại nhập soán ngôi.

Trong đó, bộ phim hoạt hình Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp dù có số lượng suất chiếu khá thấp, chưa đến 500 suất chiếu/ngày nhưng vẫn đạt doanh thu gần 3,1 tỷ đồng.

Tương tự, Michael - phim về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson cũng đạt doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng dù số lượng suất chiếu thậm chí còn thấp hơn. Một phim hoạt hình khác ra mắt trong dịp này - Cá con cau có, có doanh thu thấp hơn, đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các phim Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục cạnh tranh trong dịp lễ 30-4 năm nay. Với tình hình phòng vé hiện tại, nhiều khả năng 4 vị trí dẫn đầu sẽ khó có sự thay đổi hay một cuộc lội ngược dòng nào.

Sự so kè này cũng cho thấy, năm nay không có phim Việt nào thống trị tuyệt đối như series Lật mặt đã làm được trong nhiều năm, hay trường hợp của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu từng xác lập ở mùa lễ 30-4 năm ngoái.

HẢI DUY