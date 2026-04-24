Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026: Lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại

Tối 24-4, tại TP Đà Nẵng, chương trình Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn” chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn, hướng đến tôn vinh và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại.

Trình diễn áo dài tại lễ khai mạc

Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26-4, với chuỗi hoạt động phong phú tại các không gian công cộng ven sông Hàn (khu vực 40–42 Bạch Đằng), các thiết chế văn hóa trên địa bàn cùng sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực may đo, cho thuê và kinh doanh áo dài.

Thông qua lễ hội, thành phố hướng đến cách tiếp cận mới đối với áo dài, chuyển từ giá trị biểu trưng sang giá trị sử dụng, đưa trang phục truyền thống trở nên gần gũi hơn trong đời sống thường nhật. Đây cũng là dịp để kết nối di sản với nhu cầu hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.

Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn” diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại TP Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng nhấn mạnh, áo dài là một biểu tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam; là sự kết tinh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tâm hồn dân tộc và vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của con người Việt Nam.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là một phần của bản sắc văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài.

Lễ hội hướng đến tôn vinh và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống đương đại

Bên cạnh lễ khai mạc, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức như diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng” kết nối cộng đồng; chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa” gắn với giá trị truyền thống của Hội An; không gian trải nghiệm và may đo áo dài tại chỗ phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” diễn ra tại cầu Nguyễn Văn Trỗi – biểu tượng gắn liền với quá trình phát triển của thành phố.

Đây là dịp để kết nối di sản với nhu cầu hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng năng động và sáng tạo

Ngoài ra, chuỗi hoạt động hưởng ứng như “Kết nối áo dài - Kết nối hữu nghị”, “Áo dài - Gắn kết yêu thương” cùng các chương trình cộng đồng, check-in với thông điệp truyền thông (#AodaiDanang2026, #DanangTrongTaAoDai) được kỳ vọng lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia.

Tin liên quan Áo dài - nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế

PHẠM NGA