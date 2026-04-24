Goût de France - Cơ hội khám phá ẩm thực Pháp

Trong khuôn khổ sự kiện quốc tế Goût de France (Hương vị Pháp), ngày 23 và 24-4, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM tổ chức chuỗi workshop về ẩm thực và phong cách sống Pháp.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khoảng 50 người (được lựa chọn từ danh sách đăng ký), đã tham gia các buổi thực hành về nấu các món ăn Pháp, tìm hiểu quy tắc của nghệ thuật bàn ăn kiểu Pháp…

Các buổi thực hành được hướng dẫn bởi các chuyên gia nổi tiếng người Pháp và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và khách sạn Pháp tại TPHCM như các bếp trưởng Thảo Na, Alain Phạm, Nguyễn Quốc Lập và chuyên gia nhà hàng - khách sạn Grégory Philippe.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, ông Etienne Ranaivoson, cho biết ẩm thực Pháp được biết đến với các tiêu chuẩn khắt khe, chất lượng cao. Goût de France là dịp để giới thiệu ẩm thực Pháp thông qua cách tiếp cận gần gũi.

“Thông qua những sự kiện như Goût de France, chúng tôi mong muốn mọi người đều có thể tiếp cận và thưởng thức ẩm thực Pháp mỗi ngày”- ông Etienne Ranaivoson nói.

Cũng theo Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, ẩm thực Pháp đã góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

Được tổ chức tại Dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn), sự kiện còn là cơ hội để công chúng khám phá một địa điểm mang tính biểu tượng, nơi giao thoa giữa di sản và đời sống văn hóa Pháp tại TPHCM.

