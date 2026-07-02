Chính trị

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng 2-7, tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.

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Sáng 2-7, tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo
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Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) diễn ra tại Hội trường Thống nhất
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm
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Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm
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Lãnh đạo các phường, xã, đặc khu của TPHCM dự lễ kỷ niệm
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Đại biểu khách mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Các em học sinh tham dự lễ kỷ niệm
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kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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