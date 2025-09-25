Toàn cầu tiếp tục cam kết với net zero

Theo báo cáo mới nhất của Net Zero Stocktake (NZT - sáng kiến theo dõi khí hậu hợp tác giữa Đại học Oxford - Anh với một số công ty của Anh, Đức và Mỹ), các cam kết từ các công ty, thành phố và khu vực với net zero tiếp tục tăng tốc, ngay cả khi chính phủ Mỹ đã rút lại cam kết phát thải ròng bằng 0.

Theo báo cáo, hơn 3/4 (77%) GDP toàn cầu đang được cam kết phát thải ròng bằng 0 cấp quốc gia, giảm so với mức 93% của năm trước do sự rút lui của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Mỹ vẫn duy trì đà phát triển các sáng kiến về net zero với tỷ lệ các công ty đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tăng 9% trong vòng 1 năm qua.

Tổng cộng, các công ty Mỹ đạt cam kết phát thải ròng bằng 0 chiếm 12 tỷ USD doanh thu toàn cầu hàng năm; chiếm khoảng 64% tổng doanh thu của các công ty Mỹ.

Thung lũng Silicon ở Mỹ ngày càng được xanh hóa. Ảnh: INHABITAT

Theo ông John Lang, trưởng nhóm NZT, từ những vụ cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles đến lũ lụt ở Pakistan, năm 2025 đã cho thấy lý do tại sao việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, cách duy nhất để ngăn chặn nhiệt độ tăng, lại cấp thiết đến vậy. Ông cho rằng, những ám chỉ về “suy thoái phát thải ròng bằng 0” là quá cường điệu. Bằng chứng là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên đà giảm và ngày càng nhiều công ty đang chuyển sang cắt giảm phát thải thực sự.

Ở cấp độ toàn cầu, các công ty có tổng doanh thu 36,6 ngàn tỷ USD, tương đương 70% doanh thu trong danh sách Forbes Global 2000, đã đặt ra các mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Đáng chú ý, việc đặt mục tiêu tiếp tục gia tăng ở châu Á, với số lượng các công ty cam kết net zero tăng lên ở Trung Quốc (từ 48 công ty lên 60 công ty), Ấn Độ (từ 29 lên 34), Nhật Bản (từ 184 lên 199), Hàn Quốc (từ 41 lên 48), lãnh thổ Đài Loan (từ 26 lên 35) và Thái Lan (từ 11 lên 15).

Bà Saskia Straub, nhà phân tích của Viện NewClimate (Đức), nhận xét: “10 năm sau Thỏa thuận Paris, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đã trở thành tham vọng và tầm nhìn chung được chấp nhận rộng rãi đối với các công ty, khu vực và thành phố. Các công ty hàng đầu đã bắt đầu triển khai các kế hoạch mạnh mẽ để hỗ trợ các mục tiêu. Thông điệp rất rõ ràng: đã đến lúc những công ty khác phải bắt kịp hoặc có nguy cơ bị bỏ lại phía sau”.

Các công ty cam kết đáp ứng các tiêu chí liêm chính của chương trình “Cuộc đua hướng tới mức phát thải ròng bằng 0” của Liên hợp quốc tăng 7% trong vòng 1 năm qua, bao phủ tất cả các phạm vi phát thải, các điều kiện bù trừ rõ ràng và báo cáo tiến độ hàng năm. Về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của các thành phố, chỉ có 4% đáp ứng các tiêu chí liêm chính, các khu vực trên thế giới trung bình đạt 6,5% trong cùng kỳ.

Tính đến tháng 9-2025, có ít nhất 1.935 thực thể (quốc gia, khu vực, thành phố, công ty) trong cơ sở dữ liệu của Net Zero Tracker đã đặt mục tiêu net zero hoặc tương đương. Ở cấp quốc gia: 137/198 chính phủ và chính quyền (bao gồm Liên minh châu Âu và lãnh thổ Đài Loan) hiện có cam kết net zero. 67% các cam kết quốc gia còn lại đã được đưa vào luật hoặc chính sách chính thức, tăng so với 52% năm 2024.

Theo Tiến sĩ Steve Smith, Giám đốc điều hành của Đại học Oxford Net Zero, nếu một công ty, thành phố hoặc tiểu bang lớn vẫn chưa có mục tiêu hoặc kế hoạch trở thành một phần của tương lai an toàn về khí hậu, lúc đó nên tự hỏi, liệu họ có đang mạo hiểm đánh đổi cơ hội kinh tế và môi trường hay không.

KHÁNH MINH