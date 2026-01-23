Tối nay 23-1, “đại tiệc” nghệ thuật và pháo hoa đặc biệt mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 23-1, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã thông tin tới báo chí về Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể vào 20 giờ tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, nhằm chào mừng thành công rực rỡ của đại hội; đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026).

Màn pháo hoa đặc biệt tại buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình có thời lượng dự kiến 100 phút, chia thành 3 phần, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, phát thanh trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, được tiếp sóng trên các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, địa phương.

Chương trình quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn hùng tráng và trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Tối 23-1 pháo hoa sẽ rực rỡ ở Hà Nội chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Trong chương trình, nội dung nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, chia thành 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Chương 1: “Tráng ca dưới cờ Đảng” mang thông điệp Tầm nhìn về con đường Giải phóng đất nước và Kỳ tích Độc lập - Thống nhất, được xây dựng như một hành trình lịch sử - tư tưởng - cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương 2: “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” với thông điệp tầm nhìn Đổi mới và kỳ tích phát triển thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay.

Khán giả sẽ được cảm nhận không khí lao động hăng say xây dựng đất nước của mọi tầng lớp nhân dân là biểu hiện sinh động nhất cho việc Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận, hưởng ứng.

Tối 23-1 sẽ diễn ra màn pháo hoa đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương 3: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” với thông điệp tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV của Đảng, các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Đây được đánh giá là một trong những chương trình bắn pháo hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, sử dụng gần 10.000 đơn vị pháo hoa, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật. Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài khoảng 30 phút.

NGUYỄN QUỐC