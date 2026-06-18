Lan tỏa 3 thông điệp xuyên suốt về Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức hội thảo Nâng cao năng lực truyền thông chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu từ các cơ quan báo chí Việt Nam tham dự.. Ảnh: MINH DUY

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc đăng cai Năm APEC 2027 vừa là trách nhiệm quan trọng, vừa là cơ hội chiến lược để Việt Nam đóng góp vào định hình tương lai hợp tác kinh tế khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới.

Do đó, truyền thông cần tập trung lan tỏa 3 thông điệp xuyên suốt: câu chuyện về APEC và vai trò của diễn đàn với tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực; câu chuyện về chương mới của Việt Nam - một nền kinh tế năng động với khát vọng phát triển, với bản sắc văn hóa phong phú và con người đầy niềm tin vào tương lai; câu chuyện về tinh thần đối thoại, quan hệ đối tác, tình hữu nghị - những giá trị nền tảng của APEC và hợp tác khu vực.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, truyền thông không chỉ lan tỏa thông tin, mà phải đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, các địa phương; nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của APEC với kinh tế khu vực và toàn cầu.

Từ đó, các tầng lớp xã hội không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà sẵn sàng trực tiếp tham gia, đóng góp vào thành công Năm APEC Việt Nam 2027.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Fernando Salas, Giám đốc Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng, Ban Thư ký APEC quốc tế, đánh giá cao sự tham gia, vai trò của Việt Nam tại APEC. Hai lần đăng cai thành công các năm APEC 2006 và 2017 là minh chứng cho năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam.

Ông Fernando Salas cũng đánh giá cao việc Việt Nam chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm cho sự kiện này, khẳng định Ban Thư ký APEC quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và đăng cai Năm APEC 2027.

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MINH DUY