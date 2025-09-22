Tổng rà soát biên chế công chức, viên chức trên toàn quốc

Ngày 22-9, Bộ Nội vụ có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 – 2031, nhằm tổng hợp trình Bộ Chính trị trong tháng 9-2025 theo kế hoạch.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án quản lý, sử dụng biên chế trong giai đoạn mới. Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện báo cáo, gửi về Bộ để tổng hợp chung, trình cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo:

- Số lượng công chức, viên chức được giao đến thời điểm 31-7 và số thực có mặt đến 1-9, chia theo 4 nhóm vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Tình hình bố trí viên chức, người làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31-7 và số có mặt tại thời điểm 1-9.

- Số lượng hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở Bộ Nội vụ

Theo Bộ Nội vụ, nguyên tắc đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026 - 2031, các đơn vị cần xác định trên cơ sở vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ; thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị việc xác định biên chế cần nghiên cứu, rà soát thêm quy mô dân số, diện tích; tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như việc phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; các yếu tố đặc thù về địa lý.

Bộ Nội vụ cho hay, các bộ, ngành đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức (đến cấp vụ, phòng và tương đương) và tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31-7. Các địa phương đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp (mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm).

Riêng với biên chế cấp xã, phải đảm bảo nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước có ít nhất một công chức phụ trách, phù hợp với mô hình tổ chức, không vượt quá tổng biên chế hiện tại của địa phương tại thời điểm 31-7.

ĐỖ TRUNG