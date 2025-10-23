Tổng thống Donald Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh RT của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định trên trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng “cuộc gặp này không còn phù hợp ở thời điểm hiện nay”.

“Cảm giác của tôi là chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt được, nên tôi đã hủy nó", ông Trump nói, đồng thời khẳng định không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Putin “vào một thời điểm khác”.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, với cáo buộc “thiếu cam kết nghiêm túc trong tiến trình hòa bình”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ: “Giờ là lúc phải chấm dứt đổ máu và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Bộ Tài chính sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt thêm một cuộc chiến khác".

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận không chắc liệu các lệnh trừng phạt mới có thể khiến Moscow thay đổi lập trường về xung đột Ukraine hay không.

“Hy vọng ông ấy (Putin) sẽ trở nên lý trí hơn và hy vọng cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng vậy. Đàm phán hòa bình cần sự hợp tác từ cả hai phía", ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí gói trừng phạt mới đối với Moscow, bao gồm việc giảm nhập khẩu dầu khí Nga và mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc và Ấn Độ bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt.

Theo giới quan sát, quyết định hủy hội nghị có thể phản ánh sự bế tắc trong nỗ lực hòa giải Nga - Ukraine của chính quyền Donald Trump, giữa lúc Washington phải cân bằng giữa sức ép quốc tế và mục tiêu “chấm dứt chiến tranh” mà Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow vẫn cam kết đối thoại, song nhấn mạnh “một hội nghị thượng đỉnh giữa hai Tổng thống cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại kết quả thực chất”.

Kế hoạch tổ chức hội nghị Trump - Putin từng được công bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 16-10, nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể.

“Cả hai đều quen với việc làm việc vì kết quả thực tế, một cuộc gặp như vậy không nên bị lãng phí", ông Peskov nói.

VĨNH CẨM