Tổng thống Hàn Quốc lạc quan về quan hệ với Nhật Bản

Ngày 1-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ lạc quan về quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: YONHAP

Phát biểu tại họp báo sau khi Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kết thúc, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong cuộc gặp ngày 30-10.

Trả lời phóng viên Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul và Tokyo có thể xây dựng mối quan hệ cùng có lợi bằng cách “thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề còn tồn tại và cùng nhau hướng tới tương lai".

Khi Thủ tướng Takaichi được bầu hồi tháng trước, dư luận từng lo ngại quan hệ song phương có thể xấu đi do quan điểm cứng rắn của bà về các vấn đề lịch sử thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (1910–1945). Trước những lo ngại trên, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định: “Tôi tin rằng hành động của bà Takaichi trên cương vị thủ tướng sẽ khác".

Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại quê hương của bà Takaichi, thành phố Nara (Nhật Bản) và nhận được phản hồi tích cực.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí duy trì hình thức “ngoại giao con thoi” - luân phiên thăm viếng lẫn nhau, nhằm tiếp tục thúc đẩy đà hợp tác song phương.

MINH CHÂU