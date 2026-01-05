Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác trong khuôn khổ luật pháp quốc tế

Ngày 4-1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, tuyên bố Venezuela mong muốn “hợp tác” với chính quyền Mỹ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy phát triển chung.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AA

Trên nền tảng mạng xã hội Instagram ngày 4-1, Tổng thống Delcy Rodriguez nhấn mạnh: “Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ phối hợp cùng chúng tôi trên một chương trình hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển chung trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên”.

Bà Delcy Rodriguez đưa ra thông điệp như vậy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sẽ “phải trả giá rất đắt… thậm chí có thể lớn hơn những gì xảy ra với ông Maduro” nếu không hợp tác với Mỹ.

Trong khi đó, cùng ngày 4-1, tại Washington, Tổng thống Donald Trump đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Colombia, quốc gia láng giềng của Venezuela, trong đó cho rằng Colombia sở hữu các xưởng và nhà máy sản xuất chất ma túy, song không cung cấp thêm chi tiết. Theo Sputnik, phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi được hỏi về khả năng can thiệp quân sự, ông Trump cho rằng “điều đó nghe có vẻ hợp lý”.

Trước đó, ngày 3-1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Liên hợp quốc để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các địa điểm của Venezuela.

Chính phủ Cuba thông báo sẽ để quốc tang hai ngày để tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng trong cuộc đột kích mà Mỹ tiến hành tại Venezuela hôm 3-1. Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết quốc tang được thực hiện theo Sắc lệnh Chủ tịch nước số 1147.

KHÁNH HƯNG