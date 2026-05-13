Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du Trung Quốc

Theo Nhà Trắng, ngày 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.

Thông tin về chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải lên tài khoản của Nhà Trắng trên mạng xã hội X.

Tại căn cứ Andrews ở bang Maryland, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One. Chuyến bay sang Bắc Kinh sẽ kéo dài 14 tiếng.

Trả lời phóng viên trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ có "cuộc trao đổi dài" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng giảm nhẹ những bất đồng liên quan Iran.

Tổng thống Mỹ lên chuyên cơ Air Force One đến Trung Quốc.

Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến ​​cũng đề cập đến lĩnh vực kinh tế thương mại. Mỹ và Trung Quốc có kế hoạch nhất trí về các diễn đàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai bên nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại gay gắt, trong đó Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh tuyên bố hạn chế nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu.

