EU buộc các ông lớn công nghệ trả tiền cho báo chí

Trang Eurativ đưa tin, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJUE) ra phán quyết khẳng định các quốc gia EU hoàn toàn có quyền yêu cầu các nền tảng số, trong đó có Meta, phải trả thù lao cho các cơ quan báo chí khi khai thác nội dung tin tức trực tuyến.

Sử dụng mạng xã hội tại châu Âu. Ảnh: JONATHAN RAA/NURPHOTO/REX

Đây được xem là thắng lợi lớn của ngành báo chí châu Âu trong cuộc đấu tranh đòi chia sẻ lợi ích kinh tế với các tập đoàn công nghệ khổng lồ.



Trong phán quyết vừa đưa ra, CJUE khẳng định tính hợp pháp của cơ chế "quyền liên quan", buộc các nền tảng số phải trả phí khi khai thác nội dung báo chí. Tuy nhiên, Tòa cũng làm rõ các ranh giới pháp lý như nghĩa vụ thanh toán chỉ phát sinh khi nội dung thực sự được sử dụng, các tòa soạn có quyền tự quyết việc cho phép dùng miễn phí hay không.

CJUE còn xác nhận tính hợp pháp của một loạt nghĩa vụ mà các cơ quan quản lý có thể áp đặt lên các nền tảng số, bao gồm việc tham gia đàm phán thù lao, duy trì mức độ hiển thị nội dung báo chí trong suốt quá trình thương lượng, và cung cấp dữ liệu cần thiết để tính toán mức chi trả.

Tòa lập luận rằng chỉ các nền tảng số mới nắm giữ đầy đủ dữ liệu về doanh thu và giá trị kinh tế tạo ra từ nội dung báo chí, trong khi các nhà xuất bản thường ở thế yếu trong đàm phán. Việc cho phép các nền tảng giảm hiển thị nội dung tin tức trong thời gian thương lượng, theo CJUE, có thể trở thành công cụ gây sức ép bất công đối với báo chí.

PHƯƠNG NAM