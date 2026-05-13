Australia tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Theo tờ The Canberra Times, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tuyên bố nước này sẽ tham gia sứ mệnh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: XINHUA

Phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của 40 quốc gia tại Brussels, ông Richard Marles cho biết Australia sẽ đóng góp một máy bay giám sát Wedgetail E-7A vốn đã được triển khai trong khu vực để bảo vệ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.

Cuộc họp diễn ra trong ngày 11-5 nhằm xác định mức đóng góp quân sự cho một sứ mệnh do châu Âu dẫn dắt để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ổn định.

Cũng tại cuộc họp, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, đưa ra những tín hiệu về việc điều chỉnh chiến lược của khối. Theo đó, EU có thể mở rộng phạm vi của sứ mệnh hải quân hiện tại từ Biển Đỏ sang eo biển Hormuz. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được xem xét thực hiện sau khi cuộc xung đột liên quan Iran kết thúc.

Trước đó, hồi tháng 3, các bộ trưởng quốc phòng EU từng bác các đề xuất mở rộng sứ mệnh tại Biển Đỏ. Chiến dịch Aspides của EU đã được triển khai vào năm 2024 nhằm bảo vệ tàu bè tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

PHƯƠNG NAM