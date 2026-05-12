Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 29 người thương vong

Ngày 12-5, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào chốt kiểm soát tại huyện Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Ảnh: THX

Giới chức địa phương cho biết theo các báo cáo sơ bộ, nghi phạm đánh bom sử dụng một xe 3 bánh chở đầy thuốc nổ, trước khi kích nổ thiết bị đã tiếp cận hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công liều chết khác, trong đó một xe gài bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát ở Bannu, Tây Bắc Pakistan, trước khi các đối tượng vũ trang nổ súng vào lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Afghanistan tại Islamabad sau khi kết luận vụ đánh bom hôm 10-5, do “các tay súng đang trú ẩn tại Afghanistan” lên kế hoạch.

Về phần mình, chính quyền Taliban tại Afghanistan đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Pakistan cho rằng lãnh thổ Afghanistan là nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan.

VIỆT LÊ