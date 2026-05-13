Các nước nỗ lực ngăn chặn virus Hanta

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 12-5, ổ dịch trên tàu MV Hondius có 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, 2 ca nghi nhiễm và 3 ca tử vong. Đơn vị vận hành tàu Oceanwide Expeditions cho biết còn 27 người trên tàu, gồm 25 thuyền viên và 2 nhân viên y tế. Hơn 90 hành khách của tàu MV Hondius đã được hồi hương trong vài ngày qua.

2 người Anh nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius được đưa đi cách ly. Ảnh: THX

Theo giới chuyên gia, diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế của biến chủng Andes - loại virus Hanta có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia.

Kể từ khi Tây Ban Nha kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự (ERCC) của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 6-5, Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của EU đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán an toàn những người trên tàu du lịch MV Hondius, đang neo đậu ngoài khơi Tenerife. Các cơ quan chức năng của EU phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, các quốc gia tham gia ERCC, WHO và các đối tác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong việc ứng phó với dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS), 18 hành khách từ con tàu du lịch MV Hondius bị ảnh hưởng từ ổ dịch virus Hanta đã được đưa bằng đường hàng không từ Tây Ban Nha trở về Mỹ và cách ly; trong đó, một người có kết quả dương tính đang được điều trị tại một đơn vị cách ly sinh học ở bang Nebraska.

Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này. Bộ Y tế Pháp cho biết, hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi, chủ yếu là những người từng đi trên 2 chuyến bay từ đảo Sainte-Hélène tới Nam Phi và từ Nam Phi tới Hà Lan, các chặng di chuyển của hành khách trên tàu du lịch trước khi về châu Âu.

WHO khuyến nghị toàn bộ những người trên tàu MV Hondius cần được cách ly trong 6 tuần. Thời gian nêu trên tương ứng với thời gian ủ bệnh tối đa của virus Andes - nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh, vào khoảng 42 ngày. Tuy nhiên, các quan chức của WHO cho biết, những người nhiễm virus có thể xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần. WHO khuyến nghị không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới cách ly những người có khả năng tiếp xúc, vì người bệnh trên thực tế có khả năng lây nhiễm ngay từ giai đoạn đầu.

Kể từ khi công tác truy vết tiếp xúc và hồi hương hành khách và thủy thủ đoàn từ tàu MV Hondius bắt đầu được triển khai, hầu hết quốc gia đã tuân thủ hướng dẫn của WHO và thực hiện cách ly 42 ngày. Một số nước như: Đức, Anh, Thụy Sĩ và Hy Lạp đã chọn cách ly 45 ngày, Australia và Pháp - đã công bố thời gian giám sát tối thiểu lần lượt là 2 và 3 tuần, sau đó có thể gia hạn. Trong khi chờ WHO đưa ra những khuyến nghị mới, mỗi quốc gia sẽ tự thực hiện các quy trình y tế mà họ cho là phù hợp nhất.

HUY QUỐC