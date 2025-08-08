Tổng thư ký Liên hợp quốc: Thế giới phải tránh chiến tranh thương mại

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (trái) tại một cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào tháng 2-2025. Ảnh: THX

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 7-8 (giờ Mỹ), Phó phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ Farhan Haq đã bày tỏ sự quan ngại trước thông tin quyết định của Mỹ áp thuế quan hàng loạt đối tác thương mại bắt đầu có hiệu lực cùng ngày.

Ông Farhan Haq cho biết, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng mọi cuộc chiến tranh thương mại đều gây thiệt hại và là điều cộng đồng quốc tế nên tránh. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lưu ý khi chiến tranh thương mại nổ ra, các chính phủ cần phải có các biện pháp nhằm bảo vệ những cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, những người chắc chắn bị thiệt hại do vật giá tăng cao.

Các mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng chục đối tác thương mại chính thức làm dấy lên lo ngại toàn cầu rằng chính sách thuế mới này, áp dụng từ 10% - 41%, sẽ phá vỡ trật tự thương mại quốc tế hiện nay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt các biện pháp thuế quan như một phần trong chiến lược tái định hình hệ thống thương mại toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành cảnh báo các mức thuế mới sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo các biện pháp này có thể làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng trong dài hạn. Một số chuyên gia nhận định tác động lên giá cả sẽ chỉ xảy ra 1 lần, nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

MINH CHÂU