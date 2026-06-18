TP Đồng Nai: Khởi động chương trình khuyến mãi tập trung quy mô lớn

Sở Công thương TP Đồng Nai vừa phát động chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần 1-2026 trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người dân mua sắm với chi phí hợp lý hơn.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 14-6 đến 14-7, nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2026 do Bộ Công thương phát động. Các doanh nghiệp tham gia được áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi theo quy định, trong đó mức giảm giá tối đa có thể lên đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Sở Công thương TP Đồng Nai cho biết, chương trình nhằm tạo động lực cho thị trường bán lẻ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời góp phần gia tăng sức mua trong bối cảnh nhiều địa phương đang triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ, chương trình cũng khuyến khích sự tham gia của các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung ứng dịch vụ và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, thời trang, điện máy và dịch vụ sẽ được đưa vào chương trình ưu đãi trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, các đợt khuyến mãi tập trung không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số mà còn tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chính hãng với giá tốt hơn. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình có xu hướng mua sắm các mặt hàng thiết yếu, chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng mùa hè.

KHÁNH AN