TPHCM: 664 người chết do tai nạn giao thông đường bộ tính từ đầu 2025

Chiều 15-9, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM (sau sáp nhập) đã xảy ra 1.328 vụ tai nạn giao thông, làm chết 666 người, bị thương 71 người.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 598 vụ (-31%), số người chết giảm 61 người (-8%), số người bị thương giảm 539 người (-41%).

Kẹt xe nghiêm trọng khu vực q uốc lộ 13. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, khu vực trung tâm TPHCM xảy ra 696 vụ, làm chết 297 người, bị thương 362 người. So với cùng kỳ giảm 328 vụ (-32%), tăng 6 người chết (+2%), giảm 301 người bị thương (-45%).

Khu vực 1 (Bình Dương trước đây): xảy ra 397 vụ, làm chết 234 người, bị thương 263 người. So cùng kỳ giảm 207 vụ (-34%), giảm 52 người chết (-18%), giảm 156 người bị thương (-37%).

Về đường bộ xảy ra 1.326 vụ, 664 người chết, 71 người bị thương. Giảm mạnh cả về số vụ (-31%), số người chết (-9%) và số người bị thương (-41%). Đường sắt 1 vụ, 1 người chết, không có người bị thương (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ). Đường thủy nội địa 1 vụ, 1 người chết, không có người bị thương (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ).

Về ùn tắc giao thông, hiện thành phố có 24 điểm nguy cơ (23 điểm tại trung tâm TPHCM, 1 điểm tại khu vực 2 là Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Trong đó, 6 điểm đã chuyển biến tốt, 9 điểm có cải thiện nhưng tình hình vẫn phức tạp, 9 điểm chưa có chuyển biến.

QUỐC HÙNG