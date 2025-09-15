TPHCM: 664 người chết do tai nạn giao thông đường bộ tính từ đầu 2025

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 598 vụ (-31%), số người chết giảm 61 người (-8%), số người bị thương giảm 539 người (-41%).
Cụ thể, khu vực trung tâm TPHCM xảy ra 696 vụ, làm chết 297 người, bị thương 362 người. So với cùng kỳ giảm 328 vụ (-32%), tăng 6 người chết (+2%), giảm 301 người bị thương (-45%).
Khu vực 1 (Bình Dương trước đây): xảy ra 397 vụ, làm chết 234 người, bị thương 263 người. So cùng kỳ giảm 207 vụ (-34%), giảm 52 người chết (-18%), giảm 156 người bị thương (-37%).
Về đường bộ xảy ra 1.326 vụ, 664 người chết, 71 người bị thương. Giảm mạnh cả về số vụ (-31%), số người chết (-9%) và số người bị thương (-41%). Đường sắt 1 vụ, 1 người chết, không có người bị thương (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ). Đường thủy nội địa 1 vụ, 1 người chết, không có người bị thương (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ).
Về ùn tắc giao thông, hiện thành phố có 24 điểm nguy cơ (23 điểm tại trung tâm TPHCM, 1 điểm tại khu vực 2 là Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Trong đó, 6 điểm đã chuyển biến tốt, 9 điểm có cải thiện nhưng tình hình vẫn phức tạp, 9 điểm chưa có chuyển biến.