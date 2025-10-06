TPHCM - Ba đột phá phát triển “siêu đô thị” - Bài 3: Một trung tâm điều hành - mọi dữ liệu trong tầm tay

TPHCM có 168 phường, xã, đặc khu với đặc điểm dân cư đa dạng, hình thái kinh tế - xã hội phong phú, đòi hỏi sự điều hành, quản lý nhà nước nhất quán và hiệu quả.

Thấy rõ việc này, thời gian qua, TPHCM đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng các phương thức quản lý trên nền tảng công nghệ, phát triển nguồn dữ liệu để nâng cao khả năng đánh giá, hoạch định.

Từ “cột mốc 168”

Vẫn nhớ, không khí khẩn trương vào trưa 25-6-2025 tại trụ sở UBND TPHCM, khi Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM vận hành thử nghiệm đồng bộ cho 168 phường xã, đặc khu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM. Đây là cột mốc quan trọng chuẩn bị cho bước sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương vào TPHCM, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ đó đến nay, các hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, quản lý văn bản, Cổng thông tin 1022 và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã vận hành trơn tru, thông suốt. Hạ tầng đường truyền, chất lượng hình ảnh, âm thanh cũng đảm bảo kết nối đến 168 phường xã, đặc khu; các luồng văn bản đến và văn bản đi đảm bảo tốc độ, hiệu năng vận hành hệ thống.

Đây có thể xem là “cột mốc 168”, đánh dấu sự chuyển dịch cho chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM.

Hoạt động tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, cho biết, Văn phòng UBND TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số thành phố xây dựng hệ thống phần mềm điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và 168 phường xã, đặc khu.

Phần mềm này sẽ được cài đặt trên điện thoại thông minh, có thể kiểm soát tất cả các công việc từ văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM và kiểm soát đến từng bộ phận, từng cá nhân, lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở, ngành cũng như phường xã, đặc khu. Thông qua phần mềm này, các cơ quan, đơn vị có thể tương tác, nhắn tin, chat trực tuyến để nhắc việc.

Trước mắt, thành phố vận hành phiên bản 1.0, sau đó bổ sung việc điều hành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị sẽ báo cáo theo tiến độ, nếu không kịp, hệ thống sẽ nhắc việc và đánh giá KPI cho các đầu mối. Phần mềm còn có hệ thống giao việc tức thời từ lãnh đạo UBND TPHCM đến từng cơ quan, đơn vị...

Hình thành bản đồ “quả tim” TPHCM hiện có gần 20 trung tâm dữ liệu, phần lớn được đặt tại Khu chế xuất Tân Thuận, Khu Công nghệ cao TPHCM và Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu này đã và đang dần hình thành một bản đồ trung tâm dữ liệu, những “quả tim” luôn hòa nhập, thúc đẩy TPHCM phát triển không ngừng trong kỷ nguyên số. Ngày 23-4-2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khởi công Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, TPHCM). Dự án được triển khai trên diện tích gần 4ha, tổng công suất thiết kế tới 140MW với khoảng 10.000 rack, là trung tâm dữ liệu thuộc tốp 10 Đông Nam Á. Việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quy mô siêu cấp tại Củ Chi không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với Viettel mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho thành phố trong phát triển hạ tầng số, xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số. Trung tâm này sẽ thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, mạng 5G, điện toán đám mây, IoT, Blockchain, an ninh mạng và Big Data; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số và tạo ra việc làm giá trị cao phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số của thành phố. Tập đoàn CMC đã được Khu Công nghệ cao TPHCM cấp phép xây dựng trung tâm dữ liệu với công suất ban đầu 30MW, khả năng mở rộng lên 120MW. Trung tâm sẽ được khởi công năm 2026, với thiết kế đáp ứng nhu cầu tính toán lớn cho phát triển AI và ngành kinh tế số, cung cấp dịch vụ AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng cho hàng triệu người dùng, góp phần hình thành hạ tầng công nghệ quan trọng tại thành phố... “Thành phố với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm và xác định là địa bàn trọng điểm để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước, nhằm đầu tư phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là các trung tâm dữ liệu, trung tâm R&D…”, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Võ Minh Thành chia sẻ. Việc hợp tác phát triển các trung tâm dữ liệu được thúc đẩy liên tục nhằm tạo hạ tầng vững chắc cho một trung tâm điều hành, hướng đến mọi dữ liệu trong tầm tay.

Đến chuyển động số

Thời gian qua, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã khai thác tối đa các công nghệ số và dữ liệu, mở rộng hợp tác, thúc đẩy và huy động các nguồn lực để cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, dễ dàng; phát triển chính quyền số, tạo động lực phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu.

Trung tâm cũng tổ chức triển khai thực thi kiến trúc chính quyền điện tử thành phố; vận hành trung tâm dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố… Nổi bật là ứng dụng Công dân số TPHCM, giúp rút ngắn khoảng cách về địa lý, giảm thời gian di chuyển… bằng các tương tác trực tiếp, nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch mọi lúc mọi nơi.

Hiện ứng dụng có nhiều tính năng mà người dùng quan tâm, như: hồ sơ sức khỏe điện tử (giúp tra cứu các thông tin khám chữa bệnh), hồ sơ học sinh (tra cứu thông tin hồ sơ học sinh), tổng đài 1022 (gửi phản ánh, kiến nghị các vấn đề bức xúc về hạ tầng như: điện lực, cấp thoát nước, viễn thông, giao thông, cây xanh, dịch vụ hành chính công).

Ứng dụng không chỉ ghi nhận mà còn thông báo ngay khi có kết quả giải quyết hoặc có diễn tiến mới trong quá trình giải quyết, giúp người dân thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của chính quyền trong xử lý các vấn đề mà người dân quan tâm…

Đến nay, ứng dụng Công dân số TPHCM đã có hơn 533.000 lượt tải và 2,3 triệu lượt truy cập. Hệ thống Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và xử lý 28.243 phản ánh kiến nghị của người dân kể từ ngày 1-7-2025, mở ra môi trường tương tác số hiệu quả, sôi động cho người dân và chính quyền.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, chia sẻ: “Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ tiếp tục tích hợp dữ liệu chuyên ngành, cung cấp đa dạng dịch vụ trên ứng dụng Công dân số TPHCM, như: dựa vào định danh điện tử, tích hợp dữ liệu liên quan đến lĩnh vực đất đai cho phép tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất, tra cứu giấy chứng nhận; tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến kết nối với các dịch vụ như: thanh toán điện, nước, vé xe bus, vé metro; tích hợp kho dữ liệu y tế mở rộng thông tin tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử cho học sinh… Song song đó, trung tâm sẽ đẩy mạnh tính năng cá nhân hóa người dùng, tối ưu hóa giao diện, nâng trải nghiệm người dùng tăng tương tác 2 chiều giữa người dân và chính quyền trên ứng dụng”.

Với những kết quả đã đạt trong thời gian qua cùng những nỗ lực không ngừng của TPHCM, việc thực hiện tầm nhìn một trung tâm điều hành, mọi dữ liệu trong tầm tay xem ra cần thiết hơn bao giờ hết. Việc sớm hiện thực hóa tầm nhìn này sẽ góp phần giúp TPHCM phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

TPHCM đã số hóa thành công kho dữ liệu khổng lồ với 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch, cho phép người dân trích lục bản sao điện tử không phụ thuộc vào nơi đăng ký ban đầu. Đồng bộ số định danh/Căn cước công dân cho 11,18 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (đạt tỷ lệ 99,32%); kết nối thành công hơn 5,7 triệu dữ liệu đăng ký đất đai đã được số hóa. Tích hợp gần 2,9 triệu Sổ sức khỏe điện tử vào VNeID, giúp người dân quản lý thông tin sức khỏe và khám chữa bệnh thuận tiện… Trong nhiệm kỳ tới, TPHCM đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Thành phố quyết tâm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động. Đến năm 2030, TPHCM nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong tốp 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế…

BÁ TÂN - NGÔ BÌNH