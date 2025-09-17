Y tế - Sức khỏe

Cảnh báo 5 loại thuốc nghi bị làm giả

Ngày 17-9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về 5 loại thuốc nghi ngờ bị làm giả, sau khi tiếp nhận công văn báo cáo từ một số doanh nghiệp dược phẩm.

Cụ thể, Công ty Novartis Việt Nam báo cáo 3 loại thuốc nhỏ mắt nghi giả gồm: Tobrex 5ml (2 lô số VEE98C, VEE90A); Maxitrol 5ml (số lô VFD09A); TobraDex (5ml, số lô VHN07A).

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo đến cơ sở kinh doanh, người dân không mua bán, sử dụng các thuốc nhỏ mắt mang tên và số lô nói trên. Đồng thời, yêu cầu Novartis Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết, phối hợp truy tìm nguồn gốc các lô thuốc nghi giả khi được yêu cầu.

z7021572226495_6b62bf0a6cfe78c6d5c501c493042699.jpg
Sản phẩm Aclasta nghi là thuốc giả

Cũng trong báo cáo gửi Bộ Y tế, Công ty TNHH Sandoz Việt Nam cho biết phát hiện một lô thuốc Aclasta (thuốc điều trị loãng xương và bệnh paget xương), số lô KHBY7, ngày sản xuất 8-2024, hạn dùng 7-2027, nghi bị làm giả. Lô thuốc này không do nhà máy Lek Pharmaceuticals d.d. (Slovenia) sản xuất và cũng không được công ty nhập khẩu. Đáng chú ý, bao bì lô thuốc vẫn sử dụng logo cũ, đã ngừng dùng từ tháng 5-2024.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM khẩn trương phối hợp xác minh và truy tìm nguồn gốc loại thuốc Lexomil 6mg (thuốc ngủ), số lô F3193F01, hạn dùng 12-2027, sau khi Công an TPHCM thu giữ lô sản phẩm nghi giả. Theo xác minh, Lexomil 6mg được sản xuất để lưu hành tại Pháp, không có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam và chưa được phép nhập khẩu chính thức.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

NGUYỄN QUỐC

