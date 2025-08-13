TPHCM: Hoàn tất tuyển dụng giáo viên vào cuối tháng 9-2025

Ngày 12-8, Sở GD-ĐT TPHCM trình UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026. Trước đó, sở đã tổ chức lấy ý kiến 168 phường, xã, đặc khu về đề xuất ủy quyền cho sở GD-ĐT tổ chức tuyển dụng giáo viên cho năm học mới.

Theo ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM), sau khi ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên, thời gian nhận hồ sơ đối với các ứng viên là 30 ngày. Như vậy, thành phố kết thúc nhận hồ sơ vào giữa tháng 9-2025. Hội đồng tuyển dụng giáo viên thực hiện các bước theo quy trình tuyển dụng. Dự kiến vào cuối tháng 9-2025, đội ngũ giáo viên mới sẽ được bổ sung cho các trường mầm non và phổ thông thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT, ít hơn 897 người so với năm học trước. Trong đó, bậc THCS cần bổ sung nhiều nhất, với 2.283 giáo viên; kế đó là bậc tiểu học, cần tuyển 1.483 giáo viên; cấp THPT cần tuyển 648 giáo viên; bậc mầm non cần tuyển 451 giáo viên. Tính đến cuối năm học 2024-2025, TPHCM có 29/129 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền chủ động tuyển dụng giáo viên, gồm 2 trường mầm non, 19 trường THPT, 2 trường liên cấp THCS-THPT, 1 trường phổ thông đặc biệt, 3 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 2 trường trung cấp.

MINH TRANG