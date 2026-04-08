Người dân viết thư cảm ơn lực lượng Công an giúp tìm lại tài sản

Nhận lại chiếc lắc vàng bị cướp giật chỉ sau 10 giờ kể từ khi trình báo sự việc, một người dân ở phường Vườn Lài (TPHCM) viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an.

Bà Đặng Mai Phương Uyên (ngụ phường Vườn Lài) vừa có bức thư gửi lực lượng Công an bày tỏ sự xúc động, biết ơn khi nhận lại chiếc lắc vàng bị cướp giật trên đường chỉ trong thời gian ngắn.

Thư cảm ơn của người bị hại gửi lực lượng Công an

Trong thư có đoạn viết: “Chính vì tâm lý bi quan và hoảng loạn lúc bị giật đồ, nên tôi đã không trình báo ngay… Sau khi đến trình báo, tôi rất bất ngờ vì giữa lúc bản thân gần như không còn hy vọng, các anh vẫn kiên trì vào cuộc. Tôi cảm nhận được sự tận tâm, trách nhiệm, khẩn trương và quyết liệt trong từng lời hỏi han, từng hành động trong triển khai công việc của các anh để bảo vệ lẽ phải và sự an tâm cho người dân”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 15 ngày 2-4, bà Phương Uyên điều khiển xe đạp điện chở theo em gái và cháu lưu thông trên đường Nguyễn Duy Dương. Khi đến trước hẻm 231, một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô từ phía sau bất ngờ áp sát, giật chiếc lắc tay vàng của bà Uyên rồi tăng tốc tẩu thoát về hướng đường Hòa Hảo.

Do bận việc gia đình, đến sáng 3-4, bà Uyên mới đến trụ sở Công an phường Vườn Lài để trình báo sự việc.

Đối tượng Trần Văn Phúc tại cơ quan Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vườn Lài khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM thành lập tổ công tác, khẩn trương xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tức chưa đầy 10 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc (SN 1976, trú tại phường An Lạc, TPHCM) cùng tang vật là chiếc lắc tay vàng (trị giá khoảng 16 triệu đồng).

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiếc lắc tay trị giá hơn 16 triệu đồng cũng đã Công an được thu hồi và trả lại cho người bị hại.

MẠNH THẮNG