Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Tập trung rà soát đầy đủ dữ liệu cử tri

Chiều 25-2, đoàn kiểm tra, giám sát số 1 theo Kế hoạch 83 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử tại phường Bến Thành và phường Sài Gòn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với phường Bến Thành và phường Sài Gòn về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: THU HƯỜNG

Báo cáo với đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết, phường Bến Thành có hơn 45.600 cử tri với 27 khu phố, 5 đơn vị thuộc Công an TPHCM và Công an phường, 2 bệnh viện phụ sản. Toàn phường có 16 đơn vị bầu cử tương ứng với 16 khu vực bỏ phiếu.

Vừa qua, phường đã tiếp nhận và xử lý 35 ý kiến của cử tri liên quan đến việc lập danh sách cử tri. Phường bám sát các hướng dẫn của Ủy ban bầu cử TPHCM cũng như các quy định hiện hành trong thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Mới đây, phường Bến Thành rà soát, ghi nhận ứng cử viên đồng thời là thành viên tổ bầu cử, do đó đã bố trí trường hợp này sang tổ bầu cử khác. Phường cũng đã xây dựng 22 tình huống giả định để xử lý kịp thời khi phát sinh tình huống thật.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga báo cáo với đoàn công tác

Dự kiến sẽ có hơn 2.000 cử tri tại hai bệnh viện phụ sản trên địa bàn, do đó phường Bến Thành đã phối hợp với các bệnh viện lập danh sách; đồng thời tiếp tục rà soát danh sách cử tri đến cận ngày bầu cử để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri. Trong đó, phường bố trí cử tri là phụ sản và thân nhân bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1. Để tạo điều kiện tối đa cho đối tượng cử tri này, tổ bầu cử số 1 sẽ đem thùng phiếu phụ đến từng phòng để cử tri bỏ phiếu.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát báo cáo với đoàn công tác

Tại phường Sài Gòn, có hơn 29.500 cử tri với 14 khu vực bỏ phiếu. Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết, tất cả tiến độ công tác tổ chức đều đảm bảo, không phát sinh khó khăn hoặc đơn thư, khiếu nại. Phường cũng tổ chức 18 nhân sự cho mỗi tổ bầu cử, toàn bộ nhân sự đều đã được thẩm tra về lý lịch.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao đổi với hai phường

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương hai địa phương đã chủ động, chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu địa phương tập trung rà soát các biểu mẫu gắn với tập huấn theo phương pháp cùng tham gia, như: thực tập, thực hành, tạo mô hình, mô phỏng bằng các video clip hoặc tổ chức thực hiện phòng bầu cử mẫu…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát ở Bệnh viện Từ Dũ

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự ở các vị trí, công việc dự kiến bố trí phục vụ công tác bầu cử. Trong nhiệm vụ tuyên truyền, không chỉ tuyên truyền để người dân hiểu về công tác bầu cử, mà đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn dân. Ở đó, người dân được tôn trọng, được phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của công dân đối với việc quyết định chọn cử người đại diện cho mình tham gia các cơ quan dân cử, để xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Tuyên truyền để người dân có đầy đủ thông tin, từ đó thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong gắn bó với địa phương. Tuyên truyền để thấy mỗi lá phiếu là trách nhiệm của công dân trong chọn lựa người đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện và là đại diện tiêu biểu. Tuyên truyền để cử tri thấy việc quyết định lá phiếu chọn lựa người đại diện cho mình là việc xác đáng, việc cần và việc phải làm”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia đoàn khảo sát

Đề cập đến tiến độ thời gian, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là thời điểm quan trọng nhất để niêm yết, rà soát, bổ sung, tích hợp và làm chính xác dữ liệu của công dân và cử tri. Do đó, các địa phương phải quan tâm làm tốt công tác, việc này còn nhằm giúp quản lý địa bàn thời gian tới sâu sát hơn, chặt chẽ hơn.

Đánh giá cao hai phường đều chuẩn bị các tình huống nhằm kịp thời xử lý khi có phát sinh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi ý hai phường có thể liên kết các phường xung quanh nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm để mọi tình huống xảy ra đều có thể ứng phó được.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng “đặt hàng” Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị hai phường vận động đạt 100% cử tri trên địa bàn đi bầu cử, qua đó phát huy dân chủ cơ sở và dân chủ trực tiếp.

Sau khi làm việc với hai địa phương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ - nơi dự kiến có hơn 2.000 cử tri là phụ sản và thân nhân sẽ bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1 phường Bến Thành. Ngoài ra, còn có cử tri là các nạn nhân nhiễm chất độc da cam đang sống tại làng Hoà Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ Là đơn vị có các cử tri đặc biệt, đồng chí yêu cầu phường Bến Thành phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ tổ chức chuẩn bị bầu cử chu đáo, từ khâu tuyên truyền, lập danh sách đến tổ chức bỏ phiếu. Trong đó, cần thường xuyên tuyên truyền, động viên và vận động các cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Các đại biểu chụp hình lưu niệm

THU HƯỜNG