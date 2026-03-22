Quy đổi điểm IELTS trong xét tuyển đại học: Thiếu thống nhất, khó bảo đảm công bằng

Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2026, việc quy đổi và cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, do chưa có khung chung, mỗi trường quy đổi theo cách riêng, gây ra những bất cập nhất định, phần nào ảnh hưởng đến tính công bằng, nhất là đối với những học sinh ít có điều kiện tiếp cận chứng chỉ.

Quy đổi điểm từ IELTS 4.0

Năm 2026, 12 trường thành viên của Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội áp dụng quy đổi điểm của 7 loại chứng chỉ ngoại ngữ gồm: tiếng Anh (IELTS và TOEFL), tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức sang điểm ngoại ngữ xét tuyển, cùng với 2 môn thi khác trong tổ hợp có 3 môn. Trong đó, chứng chỉ IELTS được quy đổi 5 mức (5.5, 6.0, 6.5, 7.0 và 7.5-9.0), tương ứng điểm xét tuyển tiếng Anh từ 8 đến 10 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM. (ẢNH: THANH HÙNG)

Quy chế tuyển sinh quy định tối thiểu 5 mức quy đổi. Hiện nhiều trường xây dựng từ 5 đến 7 mức và áp dụng với các điều kiện khác nhau. Cụ thể, các cơ sở như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Sài Gòn… chấp nhận quy đổi IELTS từ 4.0 trở lên. Ngược lại, có trường yêu cầu từ 5.0 trở lên mới được quy đổi; trong khi Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TPHCM yêu cầu IELTS từ 6.0 trở lên.

Ngoài ra, mức quy đổi từ IELTS sang điểm môn tiếng Anh giữa các trường cũng rất khác nhau. Chẳng hạn, cùng mức IELTS 5.0, Trường ĐH Nha Trang quy đổi thành 6 điểm, trong khi Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh quy đổi thành 9,25 điểm.

Nên có khung thống nhất

TS Nguyễn Kim Quang, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), nhìn nhận, mỗi trường có một bảng đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác nhau, dẫn đến sự không thống nhất trong việc đánh giá, quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh. Chênh lệch như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xét tuyển giữa thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh và thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh, không chỉ năm nay mà những năm trước, việc quy đổi chứng chỉ sang điểm xét tuyển môn tiếng Anh vẫn thiếu thuyết phục.

Bởi lẽ, với hầu hết chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, thí sinh phải thi đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong khi môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ thi viết. Do đó, Bộ GD-ĐT nên xây dựng một khung thống nhất để các trường tham chiếu khi thực hiện quy đổi, tránh tình trạng nơi dễ dãi, nơi khắt khe.

Trong khi đó, phân tích phổ điểm môn thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây, nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng điểm môn thi tiếng Anh luôn ở mức thấp so với những môn thi còn lại. Học sinh ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… luôn dẫn đầu về điểm thi môn tiếng Anh.

Điều này cho thấy, điều kiện để học, thi và đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có sự chênh lệch rõ ràng giữa thành thị và nông thôn. Do đó, Bộ GD-ĐT cũng như các trường nên có những điều chỉnh về quy đổi, cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ hay điều chỉnh chỉ tiêu nhằm đảm bảo sự công bằng cho thí sinh ở những vùng khó khăn trong xét tuyển ĐH.

Học sinh Phan Thị Yến Nhi (lớp 12A10, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TPHCM) cho biết, tháng 12-2025 em đạt IELTS 7.0, tương đương bậc 5/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Tuy nhiên, em đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Từ nay đến khi thi tốt nghiệp THPT, em sẽ không tập trung cải thiện điểm chứng chỉ, mà học đều các kỹ năng và kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. THU TÂM ghi

THANH HÙNG