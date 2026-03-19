Khởi công thêm tổ hợp giáo dục gắn với công nghệ và doanh nghiệp

Tập đoàn FPT khởi công tổ hợp giáo dục tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng.

Tổ hợp này đào tạo phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học với quy mô 5.800 học sinh, sinh viên. Với công trình này, FPT tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn chiến lược ở các đô thị lớn khu vực miền Bắc.

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển mạnh sang công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc phát triển các tổ hợp giáo dục gắn với công nghệ và doanh nghiệp là hướng đi có ý nghĩa chiến lược dài hạn, cần được xác định là một cấu phần quan trọng của hạ tầng phát triển, đồng thời gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo điều kiện để mô hình này phát huy hiệu quả; đồng thời kỳ vọng FPT không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần đào tạo đội ngũ có năng lực làm chủ, sáng tạo và dẫn dắt công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, FPT sẽ đồng hành cùng các địa phương trong giải quyết bài toán đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

PHAN THẢO