Nhật Bản hỗ trợ giáo dục và y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19-3, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản (GGP).

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo và ông Lê Chí Thiện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Trần Hợi, tỉnh Cà Mau, tại lễ ký hợp đồng viện trợ. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tham gia buổi lễ có đại diện của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM và đại diện của Trường Tiểu học 1 Trần Hợi tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh và Trung tâm y tế An Minh tỉnh An Giang.

Tổng trị giá của đợt viện trợ lần này là 269.068 USD, tập trung vào ba dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh và An Giang.

Cụ thể, dự án đầu tiên là xây dựng dãy phòng học cho Trường Tiểu học 1 Trần Hợi tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Với hạn mức viện trợ 117.295 USD, dự án sẽ xây dựng một dãy nhà hai tầng gồm 6 phòng học theo kết cấu bê tông vững chắc. Dự án thứ hai có mức viện trợ 70.674 USD, hỗ trợ Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, trang bị các thiết bị y học cổ truyền và phục hồi chức năng hiện đại. Dự án thứ ba là trang bị hệ thống nội soi tiêu hóa cho Trung tâm Y tế An Minh, với trị giá 81.099 USD.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo khuyến khích các địa phương chủ động liên hệ nếu có những dự án mang lại lợi ích trực tiếp, giúp nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.

