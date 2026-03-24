194 học sinh thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực

Ngày 24-3, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Tham dự kỳ thi có 194 thí sinh, trong đó môn Toán có 50 thí sinh, Vật lí 40 thí sinh, Hóa học và Sinh học mỗi môn 33 thí sinh, Tin học 38 thí sinh. Đây đều là những học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có một số em từng tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế.

Sau khi có kết quả, Bộ GD-ĐT sẽ chọn các đội tuyển quốc gia để tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2026. Cụ thể, đội tuyển Toán học sẽ tham dự Olympic Toán quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 7; đội tuyển Vật lí tham dự Olympic Vật lí châu Á tại Hàn Quốc trước khi chọn đội hình dự Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia; các đội tuyển Hóa học, Sinh học và Tin học tham dự các kỳ thi quốc tế tại Uzbekistan, Litva và các địa điểm khác theo kế hoạch.

Đại diện cho các thí sinh dự thi phát biểu tại lễ khai mạc, Nguyễn Lương Thái Duy (lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ, đây là cơ hội để các em rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, kỳ thi chọn đội tuyển được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), áp dụng hình thức thi gần với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đặc biệt, ở môn Tin học, quy trình thi và chấm thi được tiến hành tương tự các kỳ thi quốc tế.

Năm 2025, tại các kỳ thi Olympic quốc tế, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều giành huy chương (13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng). Tất cả các đội tuyển đều nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu.

