TPHCM chuẩn bị tổng kiểm kê tài sản công vào đầu năm 2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm kê tài sản công trên địa bàn, thực hiện tại thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026. Phạm vi kiểm kê bao gồm tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Sau sắp xếp bộ máy, Trụ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nay là trụ sở của Sở Nội vụ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê sẽ thực hiện rà soát, lập báo cáo đối với tài sản thuộc phạm vi mình đang trực tiếp quản lý hoặc tạm quản lý, đảm bảo số liệu chính xác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính sẽ tổng hợp và trình UBND TPHCM báo cáo kết quả kiểm kê trước ngày 31-5-2026.

Việc kiểm kê lần này nhằm xác định đầy đủ số lượng, hiện trạng, cơ cấu và giá trị tài sản công sau quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó làm cơ sở tiếp tục sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả kiểm kê cũng được sử dụng để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

MAI HOA