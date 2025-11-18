TPHCM chuẩn bị tổng kiểm kê tài sản công vào đầu năm 2026

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê sẽ thực hiện rà soát, lập báo cáo đối với tài sản thuộc phạm vi mình đang trực tiếp quản lý hoặc tạm quản lý, đảm bảo số liệu chính xác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính sẽ tổng hợp và trình UBND TPHCM báo cáo kết quả kiểm kê trước ngày 31-5-2026.
Việc kiểm kê lần này nhằm xác định đầy đủ số lượng, hiện trạng, cơ cấu và giá trị tài sản công sau quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó làm cơ sở tiếp tục sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả kiểm kê cũng được sử dụng để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.