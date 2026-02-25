TPHCM triển khai nhiều giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

Với mục tiêu tạo điều kiện ổn định đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng... Các giải pháp cấp bách được thành phố đưa ra bao gồm: Tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực ven biển, khắc phục tình trạng mất cân bằng bùn cát để hạn chế nguy cơ sạt lở, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của phương tiện giao thông đường thủy (tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp) nhằm giảm thiểu tác động gây sạt lở…

TPHCM sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Ảnh: MINH HẢI

Về lâu dài, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp như: xây dựng phương án bố trí sắp xếp lại dân cư, chủ động di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, trước hết là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát diễn biến lòng dẫn, sạt lở bờ sông, bờ biển theo thời gian thực và hệ thống cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở.

Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở, theo phương án, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở, tại các vị trí phát sinh mới nhằm bảo vệ an toàn các khu vực dân cư.

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đầu tư, quản lý, khai thác phù hợp gắn với trách nhiệm trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, ổn định sinh kế cho người dân.

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa nguồn kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát đường bờ sông, bờ biển, kênh, rạch; phân vùng rủi ro sạt lở và cảnh báo sớm thay đổi diện tích mặt nước phục vụ quản lý và chủ động đề xuất biện pháp phòng, chống sạt lở.

Đồng thời, thành phố cũng đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống sạt lở…

Thành phố chủ động bố trí ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ khối tư nhân, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

MINH HẢI