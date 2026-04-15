Bờ sông Cần Đước sạt lở, đường dân sinh nứt toác

Ngày 15-4, UBND xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Cần Đước, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Đoạn đường nối với cầu dân sinh qua sông Cần Đước bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập

Điểm sạt lở xuất hiện tại khu vực đầu cầu Ông Bán và tuyến đường ấp 3 - Xóm Trễ, dài khoảng 30m, rộng 6m, độ sụt lún khoảng 10cm. Trên mặt đường đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có dấu hiệu tiếp tục lan rộng.

Đáng lo ngại, phía dưới bờ sông xuất hiện các hốc rỗng dạng “hàm ếch”, khoét sâu vào thân bờ, làm suy yếu kết cấu nền đất. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, thậm chí sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi có phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đoạn đường gần gần bờ sông Cần Đước bị nứt toát do sạt lở

Theo địa phương, nguyên nhân là do dòng chảy tại đoạn sông này khá xiết, đặc biệt ở khu vực bờ lõm, tạo lực xoáy mạnh ăn sâu vào chân bờ, hình thành các hố rỗng và làm suy yếu nền đất. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng trong thời gian tới là rất cao.

UBND xã Tân Lân cho biết đây là tuyến giao thông và cầu dân sinh quan trọng, phục vụ việc đi lại của hơn 20 hộ dân thuộc ấp 3, xã Tân Lân và ấp 4, xã Cần Đước. Trước đó, khu vực lân cận từng xảy ra sạt lở và đã được gia cố, xử lý, nhưng thời gian gần đây tình trạng này tái diễn và xuất hiện tại vị trí mới.

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi sát tình hình, cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn; đồng thời kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh có giải pháp xử lý theo quy định.

QUANG VINH